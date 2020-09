Jakab Ferenc: beláthatatlanok a következmények, ha a koronavírus és az influenza egyszerre fertőz

Az ősszel megjelenő nátha, majd influenza és a koronavírus több szempontból is veszélyes lehet. Egyrészt nehezen lehet megkülönböztetni a tüneteket, másrészt nem lehet tudni, hogy a koronavírus hogyan viselkedik akkor, ha egyidejűleg más vírus is jelen van.

Jakab Ferenc virológus az ATV híradójának azt mondta, nagyon nagy az esélye az úgynevezett koinfekciónak.

„Annak pedig, ha mondjuk a koronavírus és az influenza együttesen fertőz, beláthatatlan következményei lehetnek, egy esetlegesen legyengültebb szervezetben” – magyarázta a Pécsi Tudományegyetem professzora, a koronavírus-akciócsoport vezetője.

Jakab Ferenc külön felhívta a figyelmet arra, hogy tartsuk be a járványügyi intézkedéseket: a kézmosást, a maszkviselést és távolságtartást. Mint mondta, „ezzel két legyet üthetünk egy csapásra”, mivel az influenzavírus, és a koronavírus is hasonló terjedési mechanizmussal jut be az emberi szervezetbe. „Ilyen minimális óvintézkedésekkel akár mind a két fertőzést is elkerülhetjük” – mondta a szakember..

