Jakab Ferenc: rettenetesen aggasztók a számok

Rettenetesen aggasztóak a számok – fogalmazott előadásában Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem professzora egy tudományos konferencián, amelyről a medicalonline.hu tudósít.

"Míg a járvány első hullámában a kormány megfelelő időben jó intézkedéseket hozott, ez most nem mondható el" – szögezte le a virológus. Beszámolt arról is, hogy kifejlesztettek egy algoritmust, amely nemcsak hálózatelemzésre, hanem a szuperterjesztési események feltárására is alkalmas lenne, ám nem jutnak hozzá kellő számban azokhoz a mintákhoz, amelyek alapján elvégezhetnék ezeket a vizsgálatokat, ezért járványügyi előrejelzéseket sem tudnak végezni.

A kapacitáshiány állhat a professzor véleménye szerint annak hátterében is, hogy bár a Sars-CoV-2 inkubációs ideje 1-14 napon belül van, a kontaktkutatást csak 48 óra elteltével kezdődik meg. Pedig a kontaktusok felderítését a lehető leghamarabb kell elkezdeni. Hangsúlyozta:

járványhelyzetben nem fordulhatna elő, hogy a karanténra kötelezett személy egyazon napon kapja meg a felszabadító határozatot, és a házi karanténra figyelmeztető piros plakátot.

A reprodukciós számot meghatározó négy tényező befolyásolásával tudunk gátat szabni a járvány terjedésének– mondta Röst Gergely, az ITM akciócsoportjának járványelemző matematikusa. A napi kontaktusok számának csökkentése volt a stratégia az első hullámban, de a szigorú korlátozások hosszú távon nem fenntarthatók, így a fertőzés átadásának valószínűsége most maszkviseléssel, kézmosással, szociális távolságtartással csökkenthető.

Az ITM akciócsoportja már tavasszal jelezte, hogy a járványkezelés kulcsa, hogy sikerül-e azonosítani azokat a tünetmentes és enyhe tünetes eseteket, akik a járvány második hullámát mozgatják majd. Júniusban előre jelezték a fertőzöttek számának augusztus végi, robbanásszerű növekedését, a nyár utolsó hónapjának első felében pedig azt, hogy egy fölé emelkedett a reprodukciós szám. Röst Gergely arra is figyelmeztetett, hogy a kontaktmátrixok előrevetítik, hogy

Magyarországon is bekövetkezik a Florida-effektus,

azaz az esetszámok emelkedését öt héttel később követi majd a halálozások számának növekedése.

Nyitókép: Gűth Ervin