Forradalmi megoldás a szellőzőrendszerek koronavírus-mentesítésére

A kutatók szerint a vírus a levegőben sokkal tovább fertőzőképes marad, mint korábban gondolták, a feltevést az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megerősítette. Emiatt nemcsak az alapvető szabályokat kell újragondolni, hanem például azt is, miként érdemes kezelni a szellőztető berendezéseket. Ezekbe bejutva ugyanis rengeteg embert megfertőzhet a kórokozó.

Az amerikai Houstoni Egyetem mérnökei most erre a problémára fejlesztettek ki egy hathatósnak tűnő megoldást: olyan légszűrőt készítettek, amely nemcsak felfogja a koronavírust, de megsemmisíteni is képes – írja a hvg.hu.

A tudósok a kereskedelmi forgalomban is kapható nikkelhab segítségével készítették el a filtert. Amellett, hogy az anyag légáteresztő, az elektromos áramot is vezeti. Ennek köszönhetően elektródák segítségével 200 Celsius-fokra hevítették a felszínét, ami a tesztek alapján a vírus 99,8 százalékát képes volt megsemmisíteni.

A jól működő szűrő elkészítéséhez nincs szükség új és drága anyagokra, azonnal be lehetne építeni a bevásárlóközpontok és irodák szellőztető rendszerébe.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: uh.edu