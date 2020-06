Új kutatás: minden ötödik emberre fokozottan veszélyes a koronavírus

A Lancet Global Health szakmai folyóiratban hétfőn megjelent tanulmány becslése szerint mintegy 1,7 milliárd embernek van legalább egy olyan alapbetegsége, amely fokozott kockázatnak teszi ki egy koronavírus-járvány idején. Korosztályonként nagyon eltérő a rizikófaktor: a húsz év alattiaknál 5 százalék ez az arány, míg a 70 év felettieknél 66 százalék – írja a CNN.

Az igazán nagy veszély azonban az jelenti, hogy ezeknek az embereknek egy része nincs tisztában az állapotával, sőt még hazája egészségügyi rendszere sem tud feltétlenül arról, hogy fokozott veszélynek van kitéve egy pandémia idején – figyelmeztet a brit, amerikai és kínai tudósokból álló kutatócsoport.

Már korábban arra figyelmeztetett több szervezet, köztük a WHO, hogy a krónikus alapbetegségek – tüdő- és keringési rendellenességek, cukorbetegség – kockázatot jelent a jelenlegi járványban. A mostani tanulmány, amely 188 ország adatait elemezte, vélhetően alábecsülte egyébként az érintettek számát, mert a most használt adatbázisokról is azt feltételezik, hogy jóval kevesebb beteget számlál a valóságos adatoknál.

