Jó hírekről is beszámolnak a háziorvosok

Az új típusú koronavírus mellett egy sor fertőző betegség terjedését is hátráltatják az új vírus miatt bevezetett óvintézkedések Németországban a háziorvosok szövetségének (Deutscher Hausärzteverband) tapasztalatai szerint.

A tisztaságra irányuló fokozott figyelem és a társas távolságtartás szabálya révén nemcsak a koronavírus-fertőzés veszélye csökkent, hanem általában véve alacsonyabb a fertőzésveszély, mint máskor - mondta Ulrich Weigeldt, a DH vezetője a Berliner Morgenpost összeállítása szerint.

A koronavírus-világjárvány miatt bevezetett fertőzéshigiéniai előírások egy sor betegség terjedését visszavetették,

kevesebb például a gyomorpanaszokat okozó fertőzések és a felső légúti megfázásos fertőzések száma is.

Jó lenne, ha ez a kedvező hatás tartóssá válna, ezért a járvány miatt begyakorolt szabályok közül többet a mindennapok részévé kellene tenni. Mindenekelőtt a gyakori és alapos kézmosást és a szellőztetést lenne érdemes rutinná gyökereztetni - fejtette ki a szakember.

Az egészségügyi ellátórendszerben is adódnak tanulságok. Hasznos megoldás volt a telefonos konzultáció bevezetése a felső légúti panaszokkal küszködőnek, és az is, hogy az ilyen konzultáción kialakított távdiagnózis alapján helyezték betegállományba az érintetteket. Ezt is állandóvá kellene tenni - mondta a háziorvosok érdekképviseletének vezetője, kiemelve: a koronavírus-járvány megmutatta, hogy nem kell minden panasz miatt rögtön felkeresni a rendelőt. A háziorvosok jól ismerik a páciensek többségét, és az egyszerűbb betegségek esetében telefonos konzultáció alapján is fel tudják mérni a páciens állapotát.

Hozzátette: azt is remélik, hogy a járvány hatására többen oltatják majd be magukat a szezonális influenzavírus ellen. A leginkább veszélyeztetett csoportok tagjainak, vagyis az időseknek és a munkájuk révén sok személyes - és így fertőzésveszéllyel járó - kapcsolatba kerülő embereknek lehetőleg mind meg kellene kapniuk az influenza elleni oltást - mondta Ulrich Weigeldt.

Németországban nagyjából egy hónapja - május 10. óta - tartósan 1000 alatt van az igazolt új fertőzések napi száma. Az utóbbi napokban az 500-as határt sem érte el az új esetek száma, és a járvány egyre inkább helyi kitörésekből, fellángolásokból áll. Ezek általában nagyobb összejövetelekhez, családi, vallási eseményekhez köthetőek, vagy olyan munkahelyekhez, amelyekben nehezen megoldható a biztonságos távolság betartása a dolgozók között, vagy más körülmények - például a hűtőházakban fenntartott alacsony hőmérséklet - kedveznek a vírus terjedésének.

Nyitókép: Pixabay