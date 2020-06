A koronavírus második hulláma halálosabb lehet, mint az első

Vannak hasonlóságok a koronavírus és az influenza között, például a két vírus által okozott tünetek is hasonlók: láz, köhögés, fájó csontok, fáradtság, émelygés és hasmenés a súlyosabb esetekben. A vírusok - mint az köztudott - nem kezelhetők antibiotikumokkal.

Bár két különböző víruscsaládba tartoznak, abban is a hasonlítanak, hogy az influenza és a koronavírus ellen is nagyon nehéz univerzális vakcinát fejleszteni. 1918-ban három hónapon át okozott az elsőnél is halálosabb járványt az influenza, a vírus egy mutálódott verziója okozta milliók halálát világszerte.

A koronavírus esetében a legrosszabb eshetőség, hogy egy mutálódott vírustörzs jön a második hullámban ősszel vagy télen. A szakértő szerint a második hullám csúcsa ősszel jöhet el - írja a Portfolio.

A nyájimmunitáshoz még nagyon alacsony az átfertőzöttség az egyes országokban. A második hullámban még Európában a társadalmak 85-90 százaléka lehet védtelen - nyilatkozta még korábban az Európai Járványügyi és Megelőzési Központ igazgatója. A kérdés, hogy a második hullám mikor jön el és mennyire lesz súlyos - tette hozzá.

