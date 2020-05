Statisztikai számítás: júniusban itthon már nem lesz több koronavírus-halott

A Worldometers statisztikai adatbázison keresztül elérhető covid19.healthdata.org oldalon a Washingtoni Egyetem IHME intézete (Institute for Health Metrics and Evaluation) matemetikai alapon kiszámolta, hogy országonként milyen lefolyása lehet a koronavírus-járványnak legjobb, legrosszabb vagy átlagos esetben, és ezt grafikonra is vitte.

Az aktuális számítások egyike az alapján fogalmazta meg előrejelzését, hogy hogyan alakul a napi halálos áldozatok száma. Kiindulópontként

A közepes forgatókönyv szerint - amely alapján csütörtökön 9 új halálos áldozatnál kellett volna tartanunk a valóságos 10 helyett, de ez minimális eltérés a valóságtól -, május 26. után már nem lesz halálos áldozata a vírusnak Magyarországon, a járvány pedig lecseng.

A pesszimista jóslat szerint - amely alapján most napi 25 halálos áldozatnál tarthatnánk egy május 1-jei kiindulópontból nézve - a jövő héten kezd lenullázódni az új halottak száma, és június hónapban már senkinek sem kéne attól félnie, hogy belehal a betegségbe.

Van azonban egy optimista forgatókönyv is, amely alapján jövő csütörtöktől már nem lesz új gyászoló család.

Forrás: covid19.healthdata.org

A prognózis kitér arra is, hogy a rendelkezésre álló kórházi (intenzív) ágyak száma mennyire tűnik elégségesnek a helyzet kezelésére, a magyar állapotok igen stabil képet tükröznek, a kapacitások a következő hetekre is messze felülmúlják a várható terhelést.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán