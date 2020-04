Miért szed több férfi áldozatot a koronavírus, mint nőit?

Olaszországban és Kínában is több mint kétszer annyi férfi halt már bele a koronavírus-fertőzésbe, mint ahány nő, az Egyesült Államokban is az áldozatok több mint 60 százaléka férfi, és Ausztráliában is hasonló az arány. Ráadásul hiába élnek tovább átlagosan hat évvel a nők, és veszélyezteti leginkább az időseket a betegség, minden korcsoportban jóval magasabb a férfiak halálozási rátája.

A Science Alert cikke szerint a gének, a hormonok, az immunrendszer és az életmód különbsége is okozhatja a jelentős eltérést. A nők XX kromoszómája például előnyt jelent, a férfiaknál az Y kromoszóma viszont a kor előrehaladtával gondokat okozhat, emiatt is alacsonyabb a férfiak várható élettartama a világ szinte minden pontján. Gyakrabban alakulnak ki náluk krónikus betegségek is, ezek pedig most fokozott kockázatot jelentenek.

A hormonoknál a két nem eltérő tesztoszteron- és ösztrogénszintje is magyarázat lehet az eltérő mortalitásra. Az életmódbeli különbözőség is közrejátszhat, hiszen például a dohányzás kockázati tényező a koronavírus esetében, márpedig például Kínában a nőknek alig 2 százaléka dohányzik, a férfiaknak viszont csaknem a fele.

Emellett a nőknek erősebb az immunrendszerük, ami nem mindig előny, mert például hajlamosabbak az autoimmun betegségekre, viszont vírusok esetén kifejezetten hasznos, már a korábbi koronavírus-járványok, a SARS és a MERS tapasztalatai is ezt mutatták. Itt köszön vissza az X kromoszóma: legalább 60-féle immunválaszra képes, márpedig a nőknek két X kromoszómájuk van.

Nyitókép: NIAID