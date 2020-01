Rekordot döntött az űrben egy olasz

Andrew Morgan amerikai és Luca Parmitano olasz űrhajós azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg az ISS-re 2011-ben feljuttatott spektrométer hűtőcsöveit.

Parmitano azonnal megtalálta a szivárgást a nyolc vezeték egyikében, és második próbálkozásra sikerült is megszüntetnie azt. Az első kísérlet után egy órát kellett várnia a nyomáspróbával, de miután továbbra is szivárgott a hűtőfolyadék, még jobban meghúzta a csavarokat. Ezután felszerelték az alfa-mágneses spektrométer hővédő pajzsát.

