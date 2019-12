Itt a tipp, hogy a NASA első emberes űrmissziója hol landoljon a Marson

Az alacsony légnyomás miatt a Mars felszínén nem található víz, és jég is csak a sarki területeken fordul elő, a felszín viszont rengeteg vízjeget rejthet, ami nagyon fontos lehet a jövőbeni emberes Mars-missziók kapcsán. A NASA most azon dolgozik, hogy feltérképezze azokat a területeket, ahol a legtöbb ilyen jég található, viszonylag közel a felszínhez, hol az űrhajósok elérhetik majd – számolt be a 24.hu.

NASA/JPL-Caltech

A legfrissebb kutatások szerint

vannak olyan területek, ahol az elképzelések szerint csak 2,5 centiméter mélyen található a vízjég.

Ez pedig ideális lenne a jövőbeni űrmissziók során, hiszenm nem igényelne komoly erőforrsáokat, hogy elérjék. A vízjégből vizet, oxigént, és akár üzemanyagot is kinyerhetnének.

A Geophysical Research Letters tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a vízjég mennyisége és helyzete azt mutathatja meg, hogy a NASA első emberes missziója hol landoljon a vörös bolygón.

A fekete területeken finom törmelék van, ahová szinte lehetetlen leszállni, a hidegebb színek pedig azokat a jégtakarókat mutatják, amelyek közelebb vannak a felszínhez, a melegebb színeknél a jég mélyebben található. NASA/JPL-Caltech

Nyitókép: MTI/EPA/NASA/JPL-Caltech/MSSS