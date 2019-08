A világegyetem ősi titkaiba nyerhetünk bepillantást

Összeállították a Hubble utódját, a James Webb űrteleszkópot. A mérnökök sikeresen illesztették össze a teleszkóp két felét, a Northrop Grumman cégnek a kaliforniai Rodendo Beachen lévő üzemében - közölte az amerikai űrkutatási hivatal csütörtökön.

Amikor eléri a világűrt,

A James Webb két felét mechanikusan összeillesztették, a következő lépés az elektronikus kapcsolat biztosítása, majd ezek tesztelése - olvasható a NASA honlapján.

The most powerful and complex space telescope ever created by humankind has achieved its final form as a fully assembled observatory. Reaching a major milestone, engineers have successfully connected the two halves of #NASAWebb

More about this milestone: https://t.co/ZRwjFwMj6I pic.twitter.com/RlWcKhERBp