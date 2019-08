Sikeres teszt a "Csillagugró" űrhajóval

Sikeresen tesztelte Starhopper nevű űrhajója prototípusát a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat, amivel a tervek szerint a jövőben embereket és ellátmányt szállítanának a Holdra és a Marsra.

A Starhoppert helyi idő szerint kedd délután indították a texasi Boca Chicában található SpaceX-létesítmény területéről - közölte Elon Musk vállalata a Twitteren. Az eseményről a cég egy rövid videót is közzé tett, amelyen a masszív, tartály alakú, négy vezérsíkkal rendelkező űrhajót lehetett látni, amint 150 méteres magasságba emelkedik, majd alig egyperces repülést követően száz méterre indulási helyétől a földre ereszkedik.

Musk szintén a Twitteren gratulált csapatának a sikeres tesztet követően. "Egy nap ez az űrhajó a Mars rozsdaszínű homokfelszínén fog landolni" - írta a cégalapító.

One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM