A térképen is változtatni kell - hatalmas felfedezés Egyiptomban

II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New York-i Egyetem kutatói Egyiptom déli részén, Abüdoszban.

Az egyetem régészei a templom alapköveit és festményeket is feltárták.

"II. Ramszesz templomát 160 éve fedezték fel. Azóta először kell változtatni az eddigi térképén" - hangsúlyozta a felfedezés jelentőségét Musztafa Vaziri, az egyiptomi legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára.

