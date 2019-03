Vajon mi lesz a világgal, ha minden proptech megoldás megvalósul? Ha például 2050-re az építőiparban egyáltalán nem kellenének emberek? Mi lenne, ha nem lenne szükség boltokra, mert az online rendelések teljesen átvennék az igazi üzletek helyét? Mi lenne, ha az önvezető autók miatt nem lenne szükség saját tulajdonú autókra? Mi történne, ha a virtuális valóság olyannyira teret kapna, hogy a társadalmunk egy tökéletes utópiába menne át? Ezeket a kérdéseket boncolgatták a technológiai forradalom ingatlanpiaci vonatkozásait (proptech) vizsgáló konferencián Budapesten, tudósít a Portfolio.hu.

A konferencia résztvevői szerint a proptech alapjaiban változtatja meg az ingatlanszektort, mindössze páran gondolják úgy, hogy a proptechnek nem lesz érdemi hatása. És itt nemcsak a berendezések online távirányítására kell gondolni, hiszen kétségtelen, hogy a technológia - az információk szinte határtalan mennyisége és azok analizálhatósága - például az értékbecslések világát is teljesen át fogja alakítani.

Az átalakulás hármas egységét az alábbiak szerint lehet meghatározni:

az adatok gyors növekedése a számítási kapacitások növekedése az algoritmusok elképesztő fejlődése

Mint az előadásokon elhangzott, a Kínában lévő 600 millió kamerából álló rendszer csakis azért létezhet, mert a technológia ezt lehetővé teszi. A mesterséges intelligencia (MI) jelentősége a gőzgép vagy az elektromosság feltalálásánál is nagyobb lehet. Az MI megérti, hogy mi történik, felismeri az emberi nyelvet, a hangokat, azok okait és tervezni is tud. Ezen túl optimalizálja a rendszereket, felismeri az automatikus folyamatokat és előrejelzést is készít. Bár nem mondja meg, mit csináljunk, a valószínűségeket felvázolja.

A kereskedelmiingatlan-piacon például műholdak mondhatják meg, hogy mennyire zsúfolt egy bevásárlóközpont, hogyan találkozhat egymással leghatékonyabban a kereslet és a kínálat.

És hogy mi hogy állunk a proptech megoldásokkal? A konferencián elhangzott: míg a svéd ingatlanpiacon például 137 ilyen megoldást alkalmaznak már, addig Magyarországon mindössze 20-30-at.

Felmerülhet a kérdés, hogy ebben a folyamatban hosszú távon az ember vagy a gép fog-e győzni.

Az biztos, hogy az emberek megérzését, empátiáját és ítélőképességét nem válthatják ki a gépek,

de a munkavégzés akkor lesz a leghatékonyabb, ha az ember és a gép együttműködik. A legfontosabb az előadók szerint az lenne, hogy a megfelelő kérdéseket tegyük fel az algoritmusoknak.

