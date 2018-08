Egy munkahely, ahol fürdő és játékterem is volt

A bor tárolására használt edényeket készítő műhely korát 1700 évben határozták meg az izraeli régészeti hatóság szakemberei, akik szerint a műhely legalább 600 éven át működött.

A műhely területén állt hatalmas kőpadokba még ma is népszerű játékok tábláit karcolták be a 3. században.

"A régészet arra emlékeztet minket, hogy nem mi találjuk fel a kereket. A munkahelyein játékhelyeket kialakító Google-höz hasonlóan, itt is csináltak már ilyet: találtunk egy játékszobát, amelyet valószínűleg az agyagkészítés intenzív munkálatainak szüneteiben használtak a dolgozók" - idézte Ella Nagorskyt, a feltárás koordinátorát a The Times of Israel című napilap.

Egy új lakónegyed építéseinek előkészületeit megelőzően tárták fel az elmúlt két évben izraeli régészek a térséget, ahol bizánci fürdőre és vízvezetékek rendszerére is bukkantak.

A régészeti hatóság közleménye szerint a műhely "családi vállalkozás lehetett, amely nemzedékről nemzedékre szállt". A pihenő létesítményekkel valószínűleg a mindennapos munkában megfáradt dolgozóknak akartak felfrissülést biztosítani - tették hozzá.

A területen hatalmas mennyiségű törött vagy hibás agyagedény maradványokra bukkantak, a régészek szerint legalább százezer edény maradványit rejti a föld.