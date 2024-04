Meglepő és drámai döntések Spanyolországban a turistaáradat csökkentésére

A világ második legnépszerűbb idegenforgalmi célpontjának számító Spanyolországban felpörgött turistaellenes kampány részeként a barcelonai önkormányzat is fellépett a turisták ellen. Azzal fordult a Google céghez, hogy törölje térképéről a 116-os buszjáratot, merthogy azt, a helyi lakosokat irritálva, zsúfolásig megtömik a látogatók.

Barcelona vol amagar el bus 116 de Google Maps perquè els turistes no el facin servir per anar al Park Güell https://t.co/u3WpzyrDt6https://t.co/u3WpzyrDt6 — 324.cat (@324cat) February 14, 2024

Ez a kis kapacitású buszokkal közlekedő járat halad el a város második legnépszerűbb turistalátványossága, Güell Park mellett (az első a Sagrada Familia, azaz a Szent Család-székesegyház, szintén az építész-zseni Antonio Gaudí befejezetlen mesterműve).

A Google Maps alkalmazásokból el is tűnt a 116-os busz, ahogy az Apple is kiszedte azt a térképprogramjából.

Azt, hogy ez valóban a polgármesteri hivatal miatt történt-e, a Cities Today nevű portál városházi forrása nem erősítette meg.

Spain: ‘We need to eliminate references to it online’: Barcelona bus route taken off maps to deter tourists #116 #Barcelona https://t.co/lQH1eVSBFM — Diana Rose (@CrimLawJustice) April 20, 2024

Viszont megfogalmazása szerint „többféle intézkedést készítenek elő, hogy javítsák a mobilitást a La Salut kerületben és hogy csökkentsék a lakosoknak okozott kellemetlenséget”. (Ebben a kerületben található a Güell Park.)

További közvetett bizonyíték lehet az önkormányzat érintettségére, hogy Albert Batlle, a biztonságért és együttélésért felelő barcelonai polgármester-helyettes korábban azt mondta: minden, a 116-os járatra vonatkozó dolgot el kell tüntetni az internetről. Ezt a túlzsúfoltsággal és azzal magyarázta, hogy az idős utasok nem tudnak leülni.

Meglepődtek, mennyire hatásos volt a lépés

A Google nem volt hajlandó kommentálni a részleteket, de azt mondta, együtt kell működnie, ha ilyen kérés érkezik a városi illetékesektől. Majd a nagyvállalati PR-nyilatkozatok egyik semmitmondó remekét produkálta, amikor közölte: „Célunk való világ tükrözése a Térkép alkalmazásban, amelynek frissítéséhez több forrást is felhasználunk, így például a helyi hatóságoktól származó információkat, a közösségünk visszajelzéseit és harmadik felek adatait. Jelenleg vizsgáljuk ezt az esetet.”

Hola, @TMB_Barcelona. Que els conductors de bus no han de portar mascareta ja?



Linia 116 a l'origen a les 13:50 fins al parc Güell a les 14:05, placa 7273GMZ ?? pic.twitter.com/INSPol6faP — Omar Olmedo Ferrer (@stratocaster_o) July 13, 2021

A barcelonai Güell Park környékén élő lakosok közben azt mondják, hogy a turisták szinte teljesen eltűntek a 116-os buszról. „Először nevettünk – abszurdnak tűnt, mintha kapuval zárnánk el a vidéket. De lenyűgöző, hogy mennyire hatásos volt a lépés. Amióta a 116-os eltűnt a Google Térképből, a tömegközlekedés ismét a helyi lakosoké” – fogalmazott egyikük.

Az idegen szép – csak ne jöjjön hozzánk

Nem csak Barcelona mutatja ki a foga fehérjét a turistáknak, ugyanis az utóbbi hónapokban más spanyol vidékeken is hangosabbá vált a turista-ellenes mozgalom.

Tenerifén, a Kanári-szigetek fővárosában a házfalakon megjelent graffitik arra szólítják fel a látogatókat, hogy menjenek haza. Jelentések szerint annyira felmentek az ingatlanárak, hogy egyes helyiek autókban vagy barlangokban alszanak.

Szombatra még tiltakozást is hirdettek, hogy leállítsák két új szálloda építését, miközben a „Kiárusították a Kanári-szigeteket” mozgalom aktivistái már korábban éhségsztrájkba kezdtek. Adatok szerint tavaly 16 millió ember látogatott a hét szigetre, amelyek összlakossága mindössze 2,2 millió fő.

Second home explosion that's fuelling the Tenerife anti-tourist revolt: BETH HALE reveals how a familiar mix of Airbnb, British and German expats and thousands of holiday lets has lit the touchpaper on angry protests by localshttps://t.co/BAbVx8sV65 — Mail+ (@DailyMailUK) April 16, 2024

'We pay your wages!' British holidaymakers hit back at anti-tourist graffiti in Tenerife as they say: 'Half the restaurants would be shut if it wasn't for us' https://t.co/ltpZmRelgi pic.twitter.com/whYTMXpS8v — Daily Mail Online (@MailOnline) April 13, 2024

Közben Lanzarote szigetének egyik festői részén „Tilos a belépés!” feliratokat és fémláncokat tettek ki.

Malagában pedig valósággal megbélyegezték az airbnb-s lakásokat, amelyek ajtajaira „go home” és „ez valamikor az én otthonom volt” feliratú matricákat ragasztottak.

A Baleár-szigetek (ezek legismertebbje Mallorca) néhány helyszínén „sziklaomlásra” és medúzákra figyelmeztető hamis jelzéseket tettek ki strandokon.

Visszatérve Katalóniára:

a februárban súlyossá vált vízhiányt egyesek a tengerpart, a Costa Brava szállodáinak vízfogyasztásával kapcsolják össze.

A Baszkföldön fekvő, festői San Sebastian városban 25 főre korlátozták a turistacsoportok létszámát a belvárosban és megtiltották a megafonok használatát a túravezetőknek.

Az andalúziai Sevillában azt fontolgatják, hogy a látogatóktól belépőt szedjenek a híres Plaza de Espana téren – írta az AFP alapján az Economic Times. Isabel Rodriguez spanyol lakhatási miniszter azt mondta: közbelépésre lesz szükség, mert a turisták által bérelt lakások sértik a lakhatáshoz való hozzáférés jogát.

A kéz, amely etet

Mindeközben a spanyol GPD 12,4-12,8 százalékát adja az idegenforgalom, amely 2,8 millió embernek ad munkát.

A Cities Today szerint 2019 óta 6,3 százalékkal több állás jött létre az ágazatban, és tavaly már minden negyedik új munkahely a turisztikai iparhoz kötődően jelent meg.