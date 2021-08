Utolsó pillantás az olimpiai lángra

Korábban többször írtam arról tokiói tudósításaimban, hogy az olimpiai hangulatnak nyoma sincs, a városban csak kevés jel utal arra, hogy éppen ötkarikás játékok zajlanak és a létesítményekben a világ legjobbjai küzdenek. Úgy tűnt, mivel még mindig sokan ellenzik a japán lakosságból az olimpiát a vírusveszély és a magas költségek miatt, a zárt kapus rendezésen túl is elzárnák az olimpiát.

Két helyen lehetett mást felfedezni: az Olimpiai Stadion mellett, ahol a hosszú sort is türelmesen kivárták az emberek, hogy az öt karikával fotózkodhassanak, valamint az olimpiai lángnál. Utóbbi a megnyitó ünnepség után, némileg szokatlan módon elkerült a stadionból, ideiglenes otthona a Jume-no-Ohasi híd lett. Ez Ariake kerületben található, több létesítmény is van a környéken, ha lehetnének nézők az eseményeken, ez lenne a játékok legjobban pezsgő része. A hídról gyönyörű kilátás nyílik a Tokiói-öböl több nevezetességére is, vagyis a környezetre sem lehet panasz.

A láng a híd közepén látható, de közel nem lehet menni hozzá, el van kerítve. Csak két oldalról lehet fotókat készíteni, nagyjából 15 méteres távolságból. Sok önkéntes és biztonsági ügyel arra, hogy a gyalogosok és kerékpárosok áthaladását ne zavarja meg a bámészkodók tömege, aki mégis megáll, azt figyelmeztetik.

Merthogy valóban tömeg van itt, pár százan gyűltek össze ottjártunkkor is, hogy fényképet tudjanak készíteni. Volt, aki kisgyermekét ültette a nyakába, más a kutyasétáltatást kötötte össze a lángvadászattal. Az emberek japán módra türelmesen kivárták a sorukat, nincs előzés, nincs furakodás. Ahogy közeledik az játékosok vége, mindenki szeretne még egy pillantást vetni az olimpia egyik jelképére és megörökíteni a különleges pillanatot.

A láng vasárnap visszatér az Olimpiai Stadionba, és a záróünnepségen kialszik.

Nyitókép: nfostart