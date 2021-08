Sós Csaba: sokadjára nem feküdt nekünk a távol-keleti helyszín

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya szerint a koronavírus-járvány okozta egyéves halasztás, illetve a reggeli finálék jelentősen alakítottak az erőviszonyokon, ugyanakkor nem tartja gyengének a szereplést, hiszen korábban még egyszer sem sikerült ennyi versenyzőnek olimpiai döntőt úsznia.

"Én mindenképp arra helyezném a hangsúlyt, hogy tizenhárom döntőt úszhattunk, azokban szerepelt mindösszesen tizenöt ember, azaz a válogatottnak csaknem a fele, továbbá hogy mindenkire ugyanazok a kvalifikációs szabályok vonatkoztak, így volt miénk az egyik legnagyobb csapat, vagyis nem gondolnám, hogy olyan gyengén szerepeltünk volna" – idézte a szövetségi kapitányt a magyar szövetség közleménye a tokiói olimpia úszóversenyeit követően, melyek során Milák Kristóf révén egy arany- és egy ezüst volt a magyar éremtermés.

"Arra pedig nem is emlékszem, volt-e valaha három negyedik és három ötödik helyünk – láttuk, mennyire voltak a dobogótól, azaz az olimpia előtti elvárások egyáltalán nem voltak a valóságtól elrugaszkodottak" – mondta Sós Csaba hozzátéve, hogy Kenderesi Tamásnak 200 méter pillangón hét század, Verrasztó Dávidnak pedig 400 méter vegyesen 21 század hiányzott a bronzhoz. Megjegyezte, a 200 méter pillangón Kapás Boglárkát is a dobogóra "képzelték", Hosszú Katinkáról nem is beszélve, aki címvédőként 400 és 200 méter vegyesen sem került fel a dobogóra.

"Úgy is mondhatnám:

amennyire fájóak a negyedik helyek, annyira értékesek is.

És az is érzékelhető, Európának sokadszor sem feküdt a távol-keleti helyszín, amit pláne megbolondítottak a reggeli döntők. Tudom, mindenkinek ugyanazok a feltételek, ám nagyon nem mindegy, milyen időzónából érkezve kell csúcsteljesítményt nyújtani" – mondta Sós Csaba, ugyanakkor leszögezte, ha a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú "csak átlagos formát fut itt, mindjárt ott vagyunk az élmezőnyben".

Öt évvel ezelőtt, Rio de Janeiróban négy magyar úszó is ott állt a dobogón, most viszont, ahogyan 2000-ben és 2008-ban, csupán egyetlen versenyző tudott érmet szerezni:

"Mindenki emlékezzen vissza: már a 2017-es budapesti világbajnokságon elmondtam, itt még együtt úszott a múlt, a jelen és a jövő. Most az őrségváltás halasztódott egy évvel a Covid miatt, de muszáj beletörődnünk: ahogy sok évig nem láttunk hasonló csodákat, mint amit a Darnyi-Egerszegi-Rózsa-Czene-féle generáció csinált, úgy most sem számíthatunk arra, hogy Cseh Laci, Gyurta Dani, a Verrasztó-testvérek, Jakabos Zsuzsa, Hosszú Katinka után belátható időn belül érkezik egy ilyen szupergeneráció" – nyilatkozta Sós Csaba aki szerint a most induló Úszó Nemzet Program úgy kell, mint egy falat kenyér: "Ez olyan mértékben bővíti ki a merítési lehetőséget, hogy sokkal nagyobb eséllyel találunk még több tehetséget. Mert a rendszer nem rossz: harmincketten kvalifikáltak, ami nagy szó, és Milák Kristóf példája mutatja, akiben ott van az extraklasszis adottság, azt a magyar szisztéma elviszi a legmagasabb csúcsig."

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás