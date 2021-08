Hosszú Katinka visszaesése illeszkedik egy nagy globális trendhez

Ahogyan 2016-ban, úgy most is az Egyesült Államok nyerte a legtöbb aranyérmet, egyben a legtöbb érmet is. Ugyanakkor csapatuk nem lehet sem felhőtlenül boldog, sem tökéletesen elégedett. A riói 33 érem után most harmincat szereztek – ez nem számottevő különbség –, idén öt arannyal kevesebb jutott nekik.

Caeleb Dressel feltétlenül kiemelendő: a tizenegy amerikai aranyból ötben része volt. Az Egyesült Államok úszói Tokióban 11–10–9 arany-ezüst-bronz mérleggel zártak, ez Rio de Janeiróban még 16–8–9 volt. Elsősorban a női úszóik estek vissza, mindössze három elsőséget szereztek Japánban, ebből kettőt Katie Ledecky, aki ettől függetlenül csalódott, mert kikapott 400-on. Rajta kívül csak Lydia Jacoby tudott nyerni (100 mell). Feltűnő, hogy Brazíliában az amerikai női váltók két arannyal és egy ezüsttel zártak, ugyanezen számokban most két ezüst és egy bronz a mérlegük.

Óriásit lépett előre az ausztrál úszósport. De szűkíthetjük a kört: az ausztrál női úszóválogatott. A teljes csapat a riói 3 arany, 4 ezüst, 3 bronz után most kétszer annyi éremmel és háromszor annyi arannyal zártak. Kilenc aranyérmükből nyolcat a nők szereztek, Kaylee McKeown háromszoros olimpiai bajnokként mehet haza, s talán csak azért nem négyszeresként, mert a 200 vegyes nem fért bele a programjába. Ariame Titmus két aranyat nyert 200-on és 400-on, s még övé egy ezüst és egy bronz a váltószámokból.

A csak női számokban (tehát kivéve a mixed váltót, amelyben úszik két nő a csapatokban)

Európának egyetlen arany sem jutott Tokióban, ezüstből is csak egy,

a svéd Sarah Sjöström révén. Bronzból három került a mi kontinensünkre, kivétel nélkül a gyorsúszó számokban (a dán Pernille Blume, az olasz Simona Quadarella és a német Sarah Köhler révén). Az ötvenegy éremből tehát egy ezüst és három bronz. Alkalmasint ennek tudatában is kell majd értékelni a közeli jövőben az Európa-bajnokságok eredményeit – természetesen nem megkérdőjelezve, milyen elképesztő teljesítmény ott is sikeresnek lenni.

Némi túlzással három ország mentette meg Európa becsületét: elsősorban Nagy-Britannia, másodsorban Oroszország (hivatalosan az Orosz Olimpiai Csapat), harmadsorban Magyarország. Mindössze ez a három küldöttség szerzett Tokióban aranyat az európaiak közül, szemben a riói héttel. Nem jutott most arany az olaszoknak és a svédeknek sem, miként a dánoknak, a spanyoloknak és a kazahoknak.

A britek Rio de Janeiróból egyetlen aranyérmet vittek haza, a mellúszó Adam Peaty révén. A 100 mell királya megvédte címét, de Thomas Dean is győzött, 200 gyorson, s nyert két váltójuk is. Az oroszok Rio de Janeiróban nem tudtak aranyat nyerni, most ellenben övék lett kettő, Jevgenyij Rilov révén. Ez jelenti a nagy különbséget az öt évvel ezelőtt történtekhez képest.

Az európai nemzetek közül a magyarnak jutott még arany Tokióban, Milák Kristóf nyerte. Mint ahogyan a másik magyar érmet is, előbbit 200 pillangón, utóbbit pedig 100-on.

Ha csak a számokat tekintve összehasonlítjuk a magyarok olimpiai szereplését a rióival, nagy a különbség:

két arannyal és öt éremmel szereztünk kevesebbet.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az akkor olimpiai pályafutása csúcsán lévő Hosszú Katinka brazíliai három aranya és egy ezüstje kiesett, s Cseh László öt esztendővel ezelőtti bravúrezüstjén kívül Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás is negyedik lett az akkori harmadik hely után, ezek nem nagy különbségek. (Kapás Rióban 400 gyorson negyedik, 800-on harmadik lett, most 200 m pillangón úszott, amiben világbajnok lett 2019-ben.)

A fentiekből az következhetne, hogy jelentősen elmaradt a 2021-es szereplés a 2016-ostól, de a kép sokkal árnyaltabb. Hosszú Katinkának nem sikerült az olimpia, de még így is bejutott két egyéni számban a döntőbe, rajta kívül ezzel egyedül Milák Kristóf dicsekedhet.

De ennél fontosabb, hogy 2016-ban négyen úsztak egyéni döntőben (Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Cseh László, Kenderesi Tamás), ezt mindannyian megismételték Tokióban, s csatlakozott melléjük Milák Kristóf, Németh Nándor, Telegdy Ádám, Verrasztó Dávid és Mihályvári-Farkas Viktória.

Kilenc versenyzőnk jutott tehát egyéni döntőbe.

A női 4x200-as gyorsváltó megismételte riói döntőjét és a férfiak is szenzációt keltettek azzal, hogy hoztak egy ötödik helyet a 4x100-as gyorsváltóban.

Még két összehasonlító adatsor a végére: Rio de Janeiróban 13 ország nyert aranyat, 18 érmet, Tokióban 10 ország szerzett aranyat és 21 ország lett érmes.

Nyitókép: Kovács Tamás