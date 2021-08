Az olasz rendőr, aki átvette Usain Bolt koronáját

Jacobs, aki mostantól a világ leggyorsabb embere, olasz édesanya és amerikai édesapa gyermekeként Texasban született. Az apa tengerészgyalogosként szolgált, egyebek mellett Olaszországban is, így ismerkedett meg későbbi feleségével. Aztán amikor Dél-Koreába vezényelték, a család – a másfél hónapos Marcell és az édesanyja – Itáliába költözött.

Százszázalékos olasznak vallja magát, azt állítja, hogy nem is tud jól angolul. Egyébként rendőr. Futni viszont nagy tud, ettől függetlenül, de még attól is, hogy ő volt 60 méteren a világ legjobbja 2020–2021-ben, a győzelme bomba meglepetés.

Olasz futó, hangsúlyozta a Gazzetta dello Sport, korábban soha nem jutott be a 100 síkfutás döntőjébe.

Még a legendás sprintereik, Livio Berruti vagy Pietro Mennea, a 200 olimpiai bajnokok sem.

Érett futóként tört be a világelitbe a civilként rendőrként dolgozó Jacobs, 2020-ben még csak 10.10-et futott, s a huszonkettedik helyre rukkolt előre a világranglistán, már az is élete legjobb helyezése volt. Most meg Európa-csúcstartó, és Usain Bolt utódaként a 100 méteres férfi síkfutás olimpiai bajnoka.

Tamberié is nagyszerű történet, a harmincadik évében járva volt képes megújulni, 2016-ban ugrott már 239-et, élete legjobb formájában versenyzett, megnyerte a fedett pályás világbajnokságot, de a riói olimpiát sérülés miatt kénytelen volt kihagyni. Azóta viszont nem igazán ment neki, az elmúlt öt évben először jutott át a 237-en. Amikor a legjobbkor kellett. Egyébként édesapja, Marco Tamberi is magasugró volt, ő az edzője. Immár a magasugrás olimpiai bajnoka a fia.

