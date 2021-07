"Megembereltük magunkat" - így látták a női kézisek

Klujber Katrin arról beszélt a spanyolok legyőzése után, hogy a három pofonból sikerült felállni, és ha ez nem ad kellő önbizalmat a válogatottnak, akkor semmi.

„Összeszedtük magunkat, ennyire koncentráltak nem voltunk még az olimpián, se védekezésben ennyire agresszívek, se támadásban ennyire fegyelmezettek - ezért is sikerült győzni. Végig egyben voltunk, mindenki biztatott mindenkit. Együtt voltunk, ha voltak is hibák, akkor sem csüggedtünk, hanem harcoltunk tovább” – mondta a hatgólos átlövő, aki reméli, hogy a svédek ellen is ilyen elánnal fognak játszani majd hétfőn.

Hozzátette: a sérültekért is küzdenek, és fontos forgatni a csapatot, hogy maradjon energia, de egyelőre jól megoldják ezt a feladatot.

Ezúttal Márton Gréta kezdett a bal szélen, első öt lövése bement, nagy szerepet játszott a sikerben.

„Az eddigi meccsek nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna, de igyekeztünk megemberelni magunkat. Korábban sok gólt kaptunk, de a védekezésünkön sikerült javítani, ez pedig önbizalmat adott. A kapuban Blani nagy támaszt jelentett, fontos pillanatokban voltak nagy védései.”

Az Infostart kérdésére saját teljesítményét is értékelte.

„Örülök, hogy sikerült ilyen sok gólt lőni és a védekezésen is javítani, mert voltak hibák korábban. Sokat készültem fejben is, videóztam is, kaptam tanácsokat, amiket hasznosítani tudtam.”

A továbbjutást firtató kérdésre elmondta, hogy egyelőre a saját feladatukra koncentrálnak, de ha minden feltétel teljesül a többi meccsen, akkor boldogok lesznek.

Kovacsics Anikó és Szucsánszki Zita kidőlésével Vámos Petra maradt az egyetlen irányító, a spanyolok ellen néha Tomori Zsuzsanna váltotta ezen a poszton. A DVSC 20 éves játékosa hat gólig jutott. Örül, hogy meghálálta a bizalmat.

„Éreztem azt, hogy a másik két irányító sérülésével nagyobb feladat hárul rám, és örülök, hogy ennyi lehetőséget kaptam és tudtam vele élni. Jó volt, hogy a társak folyamatosan biztattak, azt éreztem hogy bíznak bennem, ennek köszönhető, hogy ennyit ma hozzá tudtam tenni. Amikor pályára kerülök, akkor a maximumra törekszem, akár 5 percet kapok, akár a teljes meccset. Tudtam, hogy Tomori Zsuzsi be tud segíteni a rutinjával, ha szorosabb az állás, nem éreztem nagyobb terhet.”

A svédek ellen kemény meccsre számít, de a válogatott beleáll a küzdelembe.

A kapuban Bíró Blanka parádézott, eddigi legjobb meccsét ezúttal nyújtotta Tokióban: 31 százalékos hatékonysággal védett, kulcspillanatokban tudott labdákat fogni.

„Éreztem javulást, kellett, hogy a védekezés összeálljon, jobban működött, segítettünk végig egymásnak. Nagyjából több volt a megállító fault, mint az elmúlt 3 meccsen összesen.”

Nyitókép: A győztes magyar női kézilabda-válogatott a Magyarország - Spanyolország mérkőzés után a Jojogi Nemzeti Sportcsarnokban 2021. július 31-én. MTI/Czeglédi Zsolt