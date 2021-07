A spanyolok ellen javítana a női kézilabda-válogatott - élő

A női kézilabdatorna 12 csapata közül egyedül a magyar állt pont nélkül három kör után. Ezen a helyzeten a spanyolok ellen próbált javítani Elek Gábor szövetségi kapitány csapata. A meccs előtti számolgatásban az biztos volt: a győzelem az életben maradáshoz szükséges.

Szucsánszki Zita és Janurik Kinga sem volt bevethető, kikerültek a csapatból, így benevezte a stáb Szikora Melinda kapust is.

Tomori Zsuzsanna támadásban is bent volt, és gyorsan kiharcolt egy hetest és egy kiállítást a válogatott, de Vámos nem tudott betalálni. Maradt a labda a mieinknél, és Szöllősi-Zácsik Szandra meg is szerezte a vezetést. Bíró Blanka nagy védése után Vámos tört be, majd egy újabb remek védekezés után Márton Gréta lódult meg - 3. perc, 3-0.

Carmen Martin szépített a spanyoloktól. A támadójáték kicsit lelassult, de a védekezés remek volt, Vámos kiállítása alatt sem tudott zárkózni az ellenfél. A 7. percben Tomori Zsuzsanna szedte össze a dadogó labdát, és lőtte ki nagy erővel a hosszú sarkot, majd újra Márton iramodott meg és értékesítette a ziccert. 5-1-nél időt is kért a spanyol kapitány.

Martin hetesből szerzett gólt, Szöllősi-Zácsik pedig két percet kapott, ám a magyarok harcos labdaszerzés, majd egy okosan végigjátszott akció után újra eredményesek: megint Márton lőtt gólt. Rajta kívül Vámos is remekelt, jól találta meg a lukakat a védelemben, és 7-2-re alakította az állást. A spanyoloktól a jó ismerős, Nerea Pena csökkentette a különbséget, majd Martin is eredményes, 7-4. A spanyol védekezés keményebbé vált, a magyarok passzívig játszanak, de Szöllősi-Zácsik kétszer is fölé dobta. Aztán már gyorsabban járt a labda, Márton negyedik gólját is behúzta a szélről, míg a másik oldalon Bíró védett nagyot.

Klujber kapufás góljára Rodriguez válaszolt gyorsan. Két támadás is lépéshiba miatt akadt meg. A spanyolok próbáltak gyorsabban játszani, de Bíróval meggyűlt a bajuk. A magyar csapatból Háfrának nem ment, de Vámosnak igen, 10-7 a 24. percben. Az új spanyol kapus, Navarro kifogta Lukács lövését, ám Háfra bombájával szemben már tehetetlen volt.

A következő támadásnál Háfra kap két percet, de a spanyolok hetesből sem tudtak gólt lőni Bírónak. Vámos bekígyózott a védők között, és bevetődve lőtte be a 12.-et. A fórt még gyorsan kihasználták a spanyolok, de Háfra megtalálta a lövőformát, és gólja után 13-9-re módosul az állás a hajrában.

Elek Gábor időt kért, és jól is rajzolták fel a figurát, mert Vámos ismét betalált. Az első félidő végén azonban a spanyolok két gyors akciót is kihasználtak, így 14-11-re feljöttek.

