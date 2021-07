Bíró Attila: nem ájulunk el a győzelemtől

Az M4 Sportnak nyilatkoztak a főszereplők.

Keszthelyi Rita, a magyar válogatott csapatkapitánya: „Fantasztikus érzés, hogy az amerikaiak skalpját behúztuk. Miután döntetlent játszottunk az oroszokkal, győzelemre mentünk. Mindenki beletett apait-anyait. Jó volt a csapatmunka, Alda fantasztikusan védett. Akkor is ment, amikor már mindenki a bőrén vette a levegőt. Ez a győzelem csak akkor ér valamit, ha be tudjuk húzni a következő két meccset a japánok és a kínaiak ellen, akik eddig minden nagycsapatot megszorongattak. Akkora lehetőséget harcoltunk ki magunknak, amivel élni kell.”

Magyari Alda, a világklasszis teljesítményt nyújtó kapus: „A leggyönyörűbb érzés fogott el, hogy legyőztük az Egyesült Államokat. Olyan blokkokat kaptam, hogy utána azt gondoltam, de sajnálom az ellenfél kapusát, hogy ő meg ilyen gólokat kapott. A lányok elöl elképesztően játszottak az utolsó negyedben. Kijavítottuk az oroszok elleni ikszet, de egy pillanatra sem nézhetünk félre, még jönnek a japánok, aztán a kínaiak, akiknek sunyi lövéseik vannak, menni kell tovább.”

Bíró Attila szövetségi kapitány: „Ezzel a győzelemmel szinte biztosan negyeddöntőt játszhatunk. Adhat önbizalmat arra, hogy majd a negyeddöntőt is nyerjük. Előrébb nem kell nézni. Annak örülök leginkább, hogy azt a gyors ritmust, amit az amerikaiak játszanak, tudtuk tartani. Nem estünk össze kétgólos hátrányban sem, ez abszolút pozitívum. A címvédő ellen játszottunk, de nem vonnék le messzemenő következtetéseket. Ez is csak egy csoportmérkőzés volt, még ha a világ talán legjobbja ellen is. Nem ájulunk el a győzelemtől.”

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs