Knoch Viktor Liu Shaoangról: Ez domináns teljesítmény volt az olimpián

Teljesen megérdemelt siker aratott 500 méteren Liu Shaoang a pekingi téli olimpián - hangsúlyozta az InfoRádiónak a szintén olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó Knoch Viktor. Mint emlékeztetett, Liu Shaolin Shaoangon volt - az előző világbajnokság alapján kiosztott - egyes rajtszám, Liu Shaolin Sándoron a 2-es, vagyis ilyen "előjelekkel" egy olimpiai egyéni arany is benne volt a pakliban. Igaz, egy olimpiai arany 500-on benne volt négy-öt másik versenyzőben is, de a versenyét most Liu Shaoang tudta a legjobban összerakni.

"Ennyire tiszta negyeddöntőt, elődöntőt, döntőt tudott futni, egy rezzenés nem volt benne, az előzések hibátlanok és időben befejezettek, a döntőben rajt-cél győzelem, az övé volt a leggyorsabb idő... az olimpián ez egy domináns teljesítmény volt, és nem volt senki más, aki rajta kívül megérdemelte volna azt az aranyérmet szombaton."

Szerencsés körülménynek nevezte Knoch Viktor, hogy az ezüstérmes orosz mondhatni megelégedett a második hellyel.

"Konsztantyin Ivlijev nagyon-nagyon gyors versenyző, főleg 500 méteren, de nem egy mozgékony alkat, nem igazán tud jól pályát védeni, nem igazán tud váratlan előzésekkel előrukkolni. Ráadásul éreztük rajta futam közben, hogy neki jó az ezüstérem és nem akar túl sokat kockáztatni, nem fog belemenni egy butaságba, mert például nem az az egy olimpiai arany hiányzik a pályafutásából, amit minden áron meg akarna szerezni."

A korábbi olimpikon szerint bár Liu Shaoang később csatlakozhatott csak a többiekhez, és az 500 méteres versenyek előtt szerzett már 2 bronzérmet és egy 4. helyett az olimpián, a fizikai erőnlétével nem nagyon lehetett gond, mert nagyon jól meg tudták oldani a felkészülését.

"Az viszont nagyon nagy szám, hogy fejben nem nyomták le a korábban történtek, nem érezte azt, hogy ő hátrányban van, nem sajnáltatta magát, nem ezzel volt elfoglalva, hanem kiment tiszta fejjel hibátlan táv után. Mindezt úgy, hogy négy éve mind a három egyéni távon kizárták... És most egy ilyen ilyen kis intermezzo után is ennyire éppen tud teljesíteni, ez

jelzi a mentális erejét."

Mint Knoch Viktor szerint Liu Shaoang egy sokkal csendesebb típusú ember, mint a testvére, Liu Shaolin Sándor, és nagyon érzékeny lelkű. Példaértékű, amilyen alázatosan átveszi a díjakat, és örül a saját és mások sikereinek is.

A magyar rövid pályás gyorskorcsolyázóktól Knoch Viktor előzetesen is három érmet várt, igaz, nem feltétlen azokat, amik végül megszülettek. Mint mondta, ez egy elég fordulatos téli olimpia, de a három érem közte az arannyal a realitást jelenti, két érem után szerinte kis hiányérzete lett volna sok embernek.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás