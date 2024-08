Martinek János a csúcson búcsúzik

Megvalósult Martinek János célja, hogy Török Ferenc, valamint a legendás párbajtőröző, Kulcsár Győző példáját kövesse, akik versenyzőként és edzőként is a csúcsra jutottak az olimpián. „Az álmom beteljesült, ezzel jobban zárni egy pályafutást nem lehet. Decemberig van szerződésem, versenyzőként és kapitányként is sokat dolgoztam, most szeretnék visszavonulni a háttérbe, a család kicsit fontosabb lesz” – kezdte értékelését az öttusázók szövetségi kapitánya.

A versailles-i kastély parkjában Gulyás Michelle aranyérmes lett, Guzi Blanka pedig a negyedik helyen végzett.

„Ennél tökéletesebb napot nem tudtam volna elképzelni, szombaton lehetett volna kicsit jobbat elviselni, de ez következménye az előző napoknak is, hiszen a fiúkban is benne volt ez a teljesítmény, csak nem tudott úgy előjönni. Michelle-nek a vívás jól sikerült, abból már lehetett arra számítani, hogy jó versenyt zárhat, onnantól kezdve csak a lovaglása miatt aggódtam. Szombaton két verőhibával teljesítette a pályát, amivel kijött belőle az a tüske, amit kapott Kínában (akkor három ellenszegülés miatt kizárták – a szerk.). Mondtam neki, hogy nem most, hanem vasárnap kell hibátlant lovagolnia. Hibátlant is lovagolt, ezzel bebiztosította, hogy ott lehet az élen.

Másrészt 2-essel indult, mint én Szöulban, ami jó ómen volt”

– fejtette ki Martinek János.

A másik versenyzőről, Guzi Blankáról azt mondta, hogy ő kicsit később kapcsolódott be a sportágba, kézilabdázott előtte, ezért a vívásban kevesebb rutint tudott összeszedni, mint a többiek. Amikor vb-ezüstérmes lett idén, akkor két tussal vívott többet, a szövetségi kapitány szerint ha Párizsban is kettővel több asszót nyer meg, akkor harmadik. Ezzel együtt ez a negyedik is irtózatos jó eredmény számára – tette hozzá.

Gulyás Michelle olimpiai indulása sokáig kérdéses volt, ugyanis Martinek az elfogadott válogatási elvek alapján nem őt, hanem Erdős Ritát jelölte. A szakmai bizottság nem tudott egyértelmű döntést hozni, ezért maradt ez a feladat a 2023 decemberében felállt elnökségre. Balogh Gábor, a szövetség elnöke azt mondta, azt kellett átgondolniuk, kivel tud a magyar öttusa eredményesebb lenni, előrelépni, a kiutazó csapat tagjai kivel alkotnak nagyobb egységet, kik tudják egymást jobban motiválni. Végül titkos szavazáson az elnökség tagjai 9-2 arányban támogatták Gulyás Michelle indulását Erdős Ritáéval szemben.

„A válogatást ugyanúgy látom, mint előtte. Le volt írva egy válogatás, nem tehettem mást, aszerint kellett döntést hoznom.

Benne volt ez is, hogy Michelle rutinja többet nyom a latba. A vezetőség döntött, és így döntött. Nem volt igazából rossz döntés, ezt az eredmény is igazolta” – mondta most erre a felvetésre Martinek, aki nem érzett és nem is éreztetett emiatt feszültséget.

Hozzátette, hogy ilyen csodálatos körülmények között és ilyen hangulatban nem volt még versenyen. „Csodálatos élmény és emlék lesz, ezzel búcsúzni a legjobb.”