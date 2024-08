A magyar sport útja Tokiótól Párizsig

Talán akad, aki felkapja a fejét a „világelitben” kifejezésre. De 204 ország vetélkedésében az aranyérmek és az érmek számát tekintve is a 14. helyen végezni, az elitet jelenti. A magyar sport számára az első tíz közé jutás erőn felüli vállalás lenne, ahhoz az aranyak számát tekintve kétszer ilyen jó produkció kellene.

De a következő tízes csoport közepén ott van Magyarország, megelőzve, például, a spanyolokat, a svédeket és a brazilokat is.

Magyarország a párizsi olimpia hatodik legeredményesebb európai szereplője lett, a franciák, a hollandok, a britek, az olaszok és a németek mögött. 2021-ben ugyanez az öt nagy sportnemzet előzte meg a kontinensünkről, valamint a most a NOB által kitiltott orosz csapat.

A végső éremtáblázaton egy hellyel előrelépett a magyar küldöttség Tokióhoz képest, valójában megőrizte a helyét, hiszen az oroszok kiestek a listáról.

Az eredménysor nagyon hasonló, de Tokióban tíz ponttal több volt, 156 a mostani 147-tel összevetve. Az akkori 6 arany-, 7 ezüst-, 7 bronzérem mérleg mostanra 6-7-6-ra változott, ez igazán nem szignifikáns különbség. A 4–6. helyezés is eggyel kevesebb, 10-9-3 akkor, 9-7-5 most.

Akkor és most is, öt egyéni sportoló és egy négy fős csapat hozta a hat aranyérmet. Akkor hármat a kajakosok, egyet-egyet a birkózók, az úszók és a birkózók. Most az úszók vették át a kajakosok szerepét (három arany), újra nyertek egyet a vívók, s jött még egy-egy tekvondóból és öttusából. Vagyis mindkét olimpián négy sportágban szereztünk aranyat.

Ami az érmeket illeti, Tokióban kilenc sportág képviselői végeztek az első három hely valamelyikén, ez Párizsban csak hét volt. Bár 1992 óta először nem szerzett aranyat a kajak-kenu-csapat, a megszerzett érmek több mint egyharmadát hozta, hetet. Az úszók öt, a vívók három érmet szereztek, továbbra is ezen a három sportágon múlik az eredményesség.

Párizs magyar olimpiai bajnokai közül egyedül Milák Kristóf szerzett Tokióban is aranyat, Rasovszky Kristóf ezüstéremmel tért haza Japánból. Miként Siklósi Gergely is, bár akkor egyéniben lett második, most csapatban győzött. A további tokiói bajnokok közül Csipes Tamara, Kopasz Bálint, Tótka Sándor és Szilágyi Áron (most nem egyéniben, hanem csapatban) érmet szerzett Párizsban is. A francia fővárosban ezüst- vagy bronzérmet szerzett magyarok közül Varga Ádám Tokióban is második lett.

A párizsi küldöttségből egyedül Milák Kristóf szerzett az arany mellé még egy érmet, ahogyan Tokióban, most is arany- és ezüstérmes lett. A legtöbb érmet viszont Csipes Tamara szerezte, két ezüst- és egy bronzéremmel. A női kajaknégyes további három tagja, Gazsó Alida Dóra, Pupp Noémi és Fojt Sára két éremmel térhet haza az olimpiáról.

A magyar sportolók 20 sportágban indultak az olimpián, ezek közül tizenháromban került legalább egy versenyző a legjobb hat közé. Hétben (asztalitenisz, evezés, lovaglás, ritmikus gimnasztika, tenisz, torna, triatlon) nem.