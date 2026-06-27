A vb-történelem utóbbi 60 évének legtöbb potyagólt kapó kapusa a bűnbak

A 137., vélhetően utolsó válogatottmérkőzésén szereplő Fernando Muslera 2022-ben visszavonult a válogatottságtól, de Marcelo Bielsa idén visszahívta, ő lett az első számú válogatottkapus.

Többször is súlyosan hibázott a csoportszakaszban, a legnagyobbat Álex Baena lövésénél, a spanyolok ellen. 1966 óta ő az első vb-szereplő, akinek három súlyos hibája is gólhoz vezetett a tornán.

Uruguay's Fernando Muslera has the most errors leading to goals in a single World Cup since 1966 (3 in 2026).



No other player had more than 2 until today. https://t.co/AQxO2rEtuL — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 27, 2026

Marcelo Bielsa szövetségi kapitány a vereség után azt mondta, hogy

nem az ő döntése volt Muslera lecserélése, hanem a kapus maga döntött úgy, hogy nem megy ki a második félidőre.

Ez az első alkalom is, hogy Uruguay lecserélte a kapusát a világbajnokságok történetében, mióta 1970-ben engedélyezték a cseréket.

„Nyilvánvalóan sosem voltam az a fajta, aki elbújik a felelősség elől; mindig is szembenéztem a dolgokkal” – mondta Fernando Muslera, mielőtt az uruguayi válogatott elhagyta a Guadalajara Stadiont. Ő volt az első, aki beszélt a sajtóval, annak ellenére is, hogy a szövetség röviddel korábban bejelentette, hogy a csapat nem fog áthaladni a vegyes zónán. (Emiatt az Uruguayi Labdarúgó-szövetséget megbírságolja a FIFA.)

„Ez a legközvetlenebb módja annak, hogy az uruguayi néphez szóljak. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyit fogok szenvedni ezen sport miatt – különös tekintettel a sok munkára, amit belefektettem, és arra, ahogyan felkészültem” – tette hozzá a kapus.

Így folytatta: „Ahogy a srácoknak az öltözőben is mondtam, miután kicsit lenyugodtak, el kell fogadnom, hogy nem volt jó világbajnokságom. Elnézést kértem tőlük és Uruguay egész népétől, még akkor is, ha ez talán nem elég. Most itt az ideje, hogy a szeretteimmel legyek, és összeszedjem az erőmet.

Ez ennek a sportnak és a kapusposztnak is a természete: néha sokat ad, néha pedig elvesz.”

A szövetségi kapitány is a bírálatok kereszttűzében van. Részben a kiesés miatt, részben azért – talán azért is, mert állítólag ellentétbe került Federico Valverdével – lecserélte az 57. percben a Real Madrid középpályását, a csapat első számú sztárját.