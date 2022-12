Kemény Dénes a vb-elődöntőkről: a kötelező megvolt, jöhet az igazi játék

Kemény Dénes kiegyenlítettnek érzi az esélyeket, bár szerinte némi nyomást jelenthet a horvátoknak – hiába tettek csodát az eddigiekben –, hogy a többség argentin győzelmet vár a kedd esti elődöntőben. „Habár már az is kiderült, elég jól kezelik a nyomást” – jegyezte meg.

Lionel Messi történelmet írhat, ha megnyeri a világbajnokságot Argentínával. Még ha nem is minden játékszakaszban annyira „penge”, mint korábban azt megszokhattuk tőle, akár a barcelonás korszakában, így is meghatározó a szerepe. A magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya úgy véli, bár meglátszik a kora (35), a jelenléte nagyon fontos, egy-egy megvillanása pedig döntő is tud lenni. De ha utóbbi nem lenne, akkor is felnéznek rá és tisztelik a játékostársai, akiknek nagyon kell, hogy a pályán legyen – tette hozzá Kemény Dénes, aki szerint Messi ezt a helyzetet a lehető legjobban kezeli.

„A fizikai paraméterek romlását a tapasztalatával, karizmájával tudja pótolni, ami az ő esetében mintapélda”

– emelte ki.

Hasonló a helyzet Luka Modric esetében, aki már 37 éves, de eddig kulcsfigurája volt a horvátok menetelésének. Kemény Dénes szerint a horvát aranylabdás csak minimálisan gyengült az oroszországi világbajnokság óta, és őt közelebb érzi a karrierje csúcspontjához. Azt is megjegyezte, hogy bár jelentőségük óriási, a két játékos közül egyiknél sem érezte soha azt, hogy célkeresztbe vennék az ellenfél legjobb játékosát, akinél mindenáron jobbak akarnának lenni.

Kemény Dénes végül arról is beszélt, hogy miután az argentin válogatott – ahogyan a francia is – túl van a kötelezőn, tehát a négy közé jutáson, most végre felszabadultabban játszhat. Ugyanakkor ez az ellenfelekről is elmondható, hiszen ők úgy kerültek be az elődöntőbe, hogy az nem volt elvárás, tehát végképp nincs veszítenivalójuk.

A szakember bízik abban, hogy végül nem kerül majd sor tizenegyespárbajra, mert az – főként a vesztesek szerint – egy rulettjáték. Kemény Dénes a franciáktól külön elvárná a bátrabb játékot szerdán Marokkó ellen, mert úgy látta – például az angolok ellen –, hogy eddig leginkább a vezetésüket védték.

„Érdekes lenne, ha kapnának egy gólt a franciák 0–0-nál,

és attól kezdve azt a zseni futballt kellene játszaniuk, amire képesek” – fogalmazott.

Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit