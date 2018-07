A horvát éjjel sem érhet véget - videók

"Nincs atombombánk, de atomerős játékosaink vannak" - hirdették a szalagcímek csütörtökön reggel az angolok elleni siker után. "Csoda! A futball nem a szülőhazájába tért vissza, hanem egy négymilliós országba távozott" - írta a Jutarnji List című napilap, amely szerint a horvát válogatott többet tett az ország jó hírnevéért, mint eddig bárki.

- állította a Vecernji List, a legolvasottabb horvát napilap. "Amit a játékosok mutattak, mindent felülmúl. Ennyi energia, amennyit kihoztak magukból, egyszerűen képtelenség" - írták.

VIDEO: Tears and cries of joy, hugs and chants, firecrackers and flares - Croatia was on fire after their victory against England set up a first ever appearance in a #WorldCup final pic.twitter.com/kHfnaIyIjF