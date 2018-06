Mégis égett a szaúdi válogatott gépe, itt a videó róla

Noha az orosz Rossiya légitársaság közleményben tudatta, hogy alaptalanok voltak azok a hírek, amelyek szerint tűz ütött ki azon a repülőn, amely a szaúdi válogatott szállította Rosztovba, a közösségi médiában megjelent felvételek tanúsága szerint azonban valóban lángok csaptak ki a repülő jobb oldali szárnya alól.

A felvételt a Marca szerint a szaúdi küldöttség egyik tagja készítette. Az ázsiai válogatott szerdán Uruguay ellen lép pályára a labdarúgó-világbajnokságon.

Saudi Arabia’s team plane landing in Rostov On Don for their #WorldCup match



