De la Fuente nem kertel, ez a tizenegy készül az angolok ellen – bemutatjuk a játékosokat

Unaí Simon 27 éves, az Athletic Bilbao kapusa. Vitathatatlanul az első számú jelölt a posztján, a két tartalékkapus közül David Raya hat, Alex Remiro egyetlen válogatottságot számlál. Ő 45-öt. Luis de la Fuentével négy nagy sikert is elért már, U19-es Európa-bajnok 2015-ben, U21-es Európa-bajnok 2019-ben, olimpiai ezüstérmes 2021-ben, a Nemzetek Ligája győztese 2023-ban. Idén tavasszal a spanyol Király-kupa győztese lett az Athletic Bilbaóval. A Lezamán, a bilbaói klub akadémiáján nevelkedett, hasonlóan négy további kerettagtól.

Dani Carvajal, 1992 januárjában született, 32 éves. Hosszú pályafutása során, huszonkét év alatt, egyetlen, a Bayer Leverkusennél töltött idény kivételével, végig a Real Madridban játszott. Immár hatszoros BL-győztes, sőt nyert még további tizenkilenc trófeát a „királyi klubbal”. Klub- és válogatottbeli társa, Joselu a sógora, a két feleség testvér.

Robin Le Normand 27 éves, 2016-ban került hazájából, Franciaországból a Real Sociedadba, azóta ott játszik. 2023 májusában kapta meg a spanyol állampolgárságot, azóta már 16 meccset játszott a válogatottban. Az Eb-n csupán eltiltása miatt hiányzott egy mérkőzésről, az albánok ellen csereként állt be.

Ayméric Laporte, a másik francia már 30 éves, Agenban született, 2010-ben került az Athletic Bilbaóhoz, akkoriban vitát generált, hogy vannak-e baszk felmenői, a klub hagyományai alapján leigazolható-e. A dédszülőkben megtalálta… 2018 és 2023 között a Manchester City védője volt, ötszörös bajnokként, BL-győztesként lépett tovább a szaúdi Al-Nasszrhoz. Harmincnégyszeres válogatott.

Marc Cucurella a Chelsea futballistája, 2021-ben egyszer játszott már a válogatottban, de csak az idei esztendőben lett alapember, mindössze kilencszeres válogatott. A Barcelona nevelése, de ott nem játszott bajnokit az első csapatban, ellenben Király-kupa-győztes lett. Övé a legkülönlegesebb frizura a keretből, de ezt még meg tudta fejelni: azt ígéri, ha nyernek vasárnap, vörösre festeti a haját.

Rodri a keret egyik legintelligensebb játékosa, egyetemet végzett Castellónban. Madridban, de az Atléticónál nevelkedett, játszott a Villarrealban, majd újra az Atléticóban, de csillaga azt követően futott fel igazán, hogy Pep Guardiola a Manchester Cityhez vitte. Négyszeres bajnok, BL-győztes, összesen 11 trófeát nyert a Cityvel. Huszonnyolc éves, 55-szörs válogatott, már 2015-ben Európa-bajnok lett De la Fuentével, a 19 évesek között.

Fabián Ruiz is 28 éves, a Betisből került a Napolihoz, amellyel Olasz Kupa-győztes lett. Az előző két idényben pedig francia bajnok lett, már a PSG-vel. A torna egyik legjobb spanyolja, különösen a csoportszakaszban játszott jól, a horvátoknak pazar gólt lőtt. Huszonnyolcszoros válogatott. idén eddig háromszor annyit gólt szerzett a válogatottban, mint korábban összesen.

Lamine Yamal szombaton reggel ünnepelte a 17. születésnapját. Ígéretes tehetségnek számított a torna előtt, szupersztár lett az Eb-n. Esélye van arra, hogy ő legyen a torna legjobb játékosa. Egymás után dönti meg az Eb-n a korrekordokat, immár gólt is szerzett. Édesapja Marokkóban, édesanyja Egyenlítői-Guineában született, ő viszont már Katalóniában.

Dani Olmo eredetileg nem szerepelt a kezdőcsapatba, de nagyon jól játszott csereként beállva, evidens volt, hogy Pedri sérülése után ő lesz a középső támadó középpályás. A torna eddigi legeredményesebb játékosa három góllal és két gólpasszal. A Barcelona neveltje, de tizenhat éves korától a Dinamo Zagrebben játszott, 2020 óta az RB Leipzig tagja. Harmincnyolc válogatott mérkőzésén 11 gólt szerzett.

Nico Williams 21 éves, az Athletic Bilbao balszélsője – ki tudja meddig, mert nagyon előkelő kérői vannak. Szülei Ghánából vándoroltak be Spanyolországba, a bátyja, Iñaki (ghánai válogatott!) és Nico is már Baszkföldön születtek. A balszélső a torna egyik leggyorsabb játékosa, briliáns cselező, ő is a torna első felében játszott jobban. Az A-válogatottban 19-szer játszott eddig.

Álvaro Morata a csapat kapitánya, veteránja. Harmincegy éves, 79 válogatott mérkőzésen 36 gólt szerzett. Viselte már a Real Madrid, a Chelsea, a Juventus és az Atlético Madrid mezét, állítólag augusztustól a Milan tagja lesz. Talán azért is tér vissza Italiába, mert négy gyermekének édesanyja olasz.