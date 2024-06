Eb-csata barátok között: a német kerettagok és magyar ismerőseik

Antonio Rüdiger ma a Real Madrid középhátvédje, de több mint tíz évvel ezelőtt a VfB Stuttgartban futballozott, mások mellett Hajnal Tamás klubtársaként.

Pascal Gross ugyancsak a Ferencváros mai sportigazgatójának játékostársa volt, 2013–2014-ben, Ingolstadtban.

David Raum jelenleg az RB Leipzig futballistája, így Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal játszott együtt tavasszal hétről hétre. Tavaly tavasszal még Szoboszlai Dominikkel is. 2016 és 2021 között a Greuther Fürth tagja volt, Pintér Ádám, Megyei Balázs játszott vele együtt.

Niclas Füllkrug Fürthben 2013-2014-ben Korcsmár Zsolttal és Stieber Zoltánnal játszott együtt.

Oliver Baumann 2014 és 2020 között a Hoffenheim mezét viselte, Szalai Ádámmal játszott együtt.

Maximilian Mittelstädtet a VfB Stuttgartból válogatta be Julian Nagelsmann kapitány, de berlini születésű, 2012 és 2023 között a Hertha játékosa volt. Dárdai Pál volt az edzője, Dárdai Palkó és Dárdai Márton pedig a játékostársa. Hajdanán nagy rajongó volt, az egyik német csatornán meg is mutatta az egyik szép emlékét, egy dedikált Király Gábor-képet. Gyerekként kapus akart lenni, mert a példaképe is az volt!

Robert Andrich, aki tavasszal német bajnok és kupagyőztes lett a Bayer Leverkusennel, potsdami születésű, ugyancsak Hertha-nevelés, 2003 és 2015 között volt a fővárosi csapat korosztályos játékosa, a Bundesliga 1-ben nem játszott. Dárdai Páléval találkozott a pályafutása.

Benjamin Henrichs 2020 óta az RB Leipzig védője, Szoboszlai Dominikkal is játszott együtt, Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal most is klubtársak.

Nico Schlotterbeck 2018 és 2022 között, egy rövid megszakítástól eltekintve Sallai Rolanddal játszott együtt.

Robin Koch 2017 és 2020 között a Freiburgot szolgálta, 2018-től Sallai Rolanddal játszott együtt.

Emre Can 2014 és 2018 között játszott a Liverpoolban, a mostani mérkőzésen szakkommentátori szerepet kapó Bogdán Ádám volt rövid ideig a klubtársa.