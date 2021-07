ÉLŐ az Eb-ről: Olaszország–Spanyolország

A német jogi doktor már az ötödik mérkőzését vezeti a tornán, érdekes, hogy ő vezette a legutóbbi meccset, a negyeddöntőket záró Anglia–Ukrajna mérkőzést is.

2021.07.06. 20:11

Raffaella Carrára emlékeztek

Az olaszok kérésére bekerült a kezdés előtt játszott dalok listájára Raffaella Carra A far l'amore comincia tu című száma. Az énekesnő, aki a kilencvenes években Spanyolországban is élt és dolgozott, ott is népszerű volt, hétfőn, 78 évesen hunyt el.