Kemény Dénes: eddig mellőzött futballisták lehetnek főszereplők az Eb-elődöntőben

A labdarúgó Európa-bajnokságon kialakult az elődöntő mezőnye, spanyol–olasz és angol–dán párharcban alakult majd ki kedd, illetve szerda este kilenctől, hogy melyik két válogatott játssza a torna döntőjét. A hét végi negyeddöntők közül Kemény Dénes a legizgalmasabbnak az olasz–belga (2–1) mérkőzést látta, mert a belgákban szerinte végig benne volt a gól, egyszer-kétszer bravúrosan mentett az olasz védelem.

"A belga csapat esete arra mutat rá, hogy egy komoly, világszintű csapatban is előfordulhat – és ez bármelyik csapatsportágra igaz –, hogy ha egy-két kiemelkedő tudású játékos kiesik vagy gyengébbet nyújt, mert nem százszázalékos az állapota, akkor akár ötven százalékot is vissza tud esni a csapat teljesítménye. Ezt láttuk a belgákon, mert összességében egy komplett belga csapat egyáltalán nem gyengébb, mint az olasz válogatott" – értékelt az InfoRádió Eb-szakértője.

A spanyolok nagy küzdelemben, csak 11-esekkel verekedték be magukat a legjobb négy közé Svájc ellen, és a szakértő szerint nem is esélyesek az olaszok ellen, akik eddig kiválóan teljesítenek védekezésben és támadásban is.

"Nem tudom, mennyi maradt bennük, akár a tudásukból, akár a lelkesedésükből, mert az ilyen nagy meccsek után, mint a belgák elleni volt, hajlamos az ember megérkezettnek érezni magát. Most az olaszoknak kell találniuk újabb motivációt, hogy a náluk nem esélyesebb spanyolokat megverjék" – emelte ki Kemény Dénes.

Az angolok annál könnyebben jutottak tovább, 4-0-ra verték az ukránokat, és így a római kitérő után ismét hazai pályán, a Wembley-ben léphetne pályára az elődöntőben. A kiváló teljesítmény után azonban egy veszélyre is felhívta a figyelmet a korábbi vízilabda-sikerkapitány.

"Egy ilyen hosszú világversenyen eléggé visszatérő, hogy

aki takaréklángon halad előre, az egyszer csak robban.

Hogy ez korán volt-e vagy sem, azt majd a héten megtudjuk. Az angol csapat kellően keveset tett ahhoz eddig, hogy egyszer csak úgy játsszon, ahogy igazából tud. Ennek az lehet a kockázata, hogy kijátszották magukat, és pont az elődöntőben lesznek halványabba" – figyelmeztetett Kemény Dénes, és szerinte a belelendült Harry Kane most már a gólkirályi címet is megcélozhatja.

A dánok lesznek az angolok ellenfelei, láthatóan túlléptek az Eriksen-eset sokkján, és ott vannak saját jogon a legjobb négy között. Kemény Dénes szerint az első meccs csaknem tragikus élménye lelkileg egy darabig visszavetette őket, utána viszont adott egyfajta felmentést, hiszen egy ilyen tragédiát követően, ha valaki nem teljesít jól, akkor könnyen megbocsátást nyerhet.

"Ennek vége, most úgy kell focizniuk, ahogy tudnak. Most már nem Eriksen lesz a téma, hanem az, hogy tudnak-e még jobban játszani, hogy bekerüljenek a döntőbe.

Eriksen most már leginkább a tudásával fog hiányozni,

nem pedig az egész történet miatt számít a személye" – vélekedett.

A háromszoros olimpiai bajnok edző beszélt arról is, hogy milyen feladatok várnak a szövetségi kapitányokra az utolsó napokban. Egyrészt pihentetni-frissíteni kell a játékosokat, ennek nagyon sok módja van, nagyon modern már ebből a szempontból a sportvilág, másrészt egy érdekes lehetőségre hívta fel a figyelmet: "Én abban kutatgatnék a keretemen belül mint szövetségi kapitány, hogy kik azok a játékosok, akik képességekben meg tudják lepni az ellenfelet, és van bennük annyi bizonyítási vágy, mert eddig még kevesebb szerepet kaptak. Ilyenkor nem azokból készül az ellenfél, aki eddig alig játszott, a kapitány viszont tudja, hogy ki az, aki a keretből extrát tud hozni és tele van becsvággyal, mert eddig nem kapott szerepet."

