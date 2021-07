Kassai Viktort emlegették az ukránok az Eb-negyeddöntő előtt

Az egyébként lesen lévő Artyom Milevszkijtől indult a támadást (tehát: azért nincs igaza az ukránoknak, mert már akkor le kellett volna fújni az akciót), amelynek végén Marko Devics kapura lőtt. John Terry kihúzta a levegőben lévő labdát, amely a visszajátszás alapján átment a gólvonalon. Az ukránok úgy érzik, a magyar bírói csapat elvett tőlük egy gólt, ezért nem jutottak tovább a csoportból. (Egyébként Wayne Rooney góljával végül az angolok 1-0-ra nyertek, a döntetlen sem lett volna elég az ukránoknak.)

Az akkorival ellentétben, köszönhetően a kiírásnak, a csoportharmadik hely most továbbjutást ért. Aztán az ukránok megnyerték a nyolcaddöntőt is, s most történetük legnagyobb sikeréjért játszanak. Viharos egy év, sok negatívum után.

Kevés olyan válogatott szerepelt vagy szerepel az Euro 2020-on, amelyet annyira sújtott volna a koronavírus-járvány, mint az ukránt. A 48 éves orvos, Anton Hudajev belehalt a fertőzésbe, akadt olyan válogatott mérkőzés, amelyre nem is tudott kiállni a csapat, játék nélkül veszített. A franciák ellen 7-1-re kikaptak egy barátságos mérkőzésen, miután alig maradt bevethető játékosuk. Márciusban, a teljes csapat már 1-1-re végzett a világbajnok ellen, ugyancsak Párizsban.

Némileg a politika is alakította a keretet. Legalábbis abban az értelemben, hogy Andrij Sevcsenko szövetségi kapitány lemondott az Oroszországban szerződött kulcsemberéről, Jaroszlav Rakickijről, miután az 54-szeres válogatott hátvéd a szentpétervári Zenithez igazolt.

Fura mérkőzés lesz a ma esti római: a koronavírus-szabályok miatt sem az angol, sem az ukrán szurkolók nem kelhettek útra. Ha már az utazásoknál tartunk: az ukrán lapok egyébként megjegyzik, hogy eddig kilencezer kilométert utazott a tornán az ő válogatottjuk, nagyjából hatszor annyit, amennyit az először a Wembley-től távol játszó angolok.

Az angol válogatott nagy sikerre készül. Az elmúlt huszonöt évben egyszer sem jutott be Európa-bajnoki elődöntőbe, most reális esélye van rá. Miután 2018-ban vb-elődöntőt is játszott, érdemes feleleveníteni, hogy 1966-ban és 1968-ban volt legutóbb egymást követő tornákon volt legutóbb vb- és Eb-elődöntős.

Az ukránok még csak nem is nagyon ígérnek támadófutballt, sőt, kifejezetten jelzik, hogy arra lehet számítani, hogy csapatuk körömszakadtáig védekezik majd. Példának és mintának hozták fel a skótokat – az angolok egyetlen eddigi ellenfelét, amelyet nem tudtak megverni a háromoroszlánosok –, kiemelve, hogy ők is a védekezésre helyezték a hangsúlyt.

Teljes német játékvezetői kar dirigálja majd a mérkőzést, Felix Brych irányításával. Az összeállítások kapcsán a Mirror meglepetést szimatol, s jelzi, két olyan futballista is bekerülhet Gareth Southgate csapatába, aki eddig kevesebbet játszott: Mason Mount és a Manchester Unitedhez tartó Jadon Sancho. A Times is Sanchót várja a kezdő csapatba. Ezzel szemben a Guardian szerint nem Sancho, hanem Saka kezd majd.

Southgate döntését befolyásolhatja, hogy Maguire, Phillips, Rice és Foden is csak egyetlen sárga lapnyira van az eltiltástól.

Az ukránoknál Olekszandr Zubkov, a Ferencvárois szélsője még mindig teljesen egészséges,a svédek által lerúgott Artyom Beszjegyin pedig biztosan nem játszhat.

A várható tizenegyek. Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Phillips – Sancho, Mount, Sterling – Kane. Ukrajna: Buscsan – Karavajev, Zabarnnij, Krivcov, Matvijenko, Zincsenko – Szidorcsuk, Sztepanenko, Saparenko – Jarmolenko, Jaremchuk

Nyitókép: MTI/EPA/AFP/Andy Buchanan