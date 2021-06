Kemény Dénes az Eb kieséses szakaszáról: sokakban buzoghat a tettvágy

Kemény Dénes meglátása szerint az, hogy „formát hegyezett” volna bármelyik szövetségi kapitány a csoportmérkőzések során, meglehetősen kétséges, ugyanis több csapat is akadt, aki úgy ment ki az utolsó mérkőzésén a pályára, hogy akár el is búcsúzhat az Európa-bajnokságtól. Köztük a németek, a portugálok, de akár a spanyolok is, tehát „nagyon hegyezgetni nem lehetett” – fogalmazott az InfoRádió Eb-szakértője –, a legfontosabb számukra az volt, hogy túléljék a csoportkört. Szerinte ezért is volt látható sok furcsa eredmény, hiszen abban a pillanatban, hogy egy csapatnak már az 1 pont is hasznos volt, egészen másképp kezdett játszani, azonban nem azért, hogy spóroljanak a legjobb játékosok energiájával, akár a jelenlétével. A magyar férfi pólóválogatott korábbi sikerkapitánya viszont mindenképp előrelépési lehetőséget lát abban, hogy miután 26 csapatos keret van, rengeteg az olyan tehetséges játékos, aki még nem kapott játéklehetőséget, de „buzog” bennük a tettvágy. Erre apellálva,

esetlegesen egy részleges sértődöttségre, bizonyítási vágyra frissülhetnek–javulhatnak a csapatok,

hiszen most már nem lehet hibázni – emelte ki.

Ismeretes, az Európa-bajnokság nyolcaddöntői szombaton 18 órakor a Wales–Dánia mérkőzéssel veszik kezdetüket, amit nem sokkal később, 21 órától az Olaszország–Ausztria összecsapás követ. Utóbbi párharcot illetően Kemény Dénes úgy vélekedett, hogy az osztrákok védelmén nagyon sok fog múlni. Hiszen látható volt a csoportmérkőzések során is, hogy egy végig védekező együttes is képes gólokat szerezni, lásd Magyarország, amely három mérkőzésen három találatot is szerzett. Amennyiben Ausztria jól megszervezi a védekezését Olaszország ellen, amely játéka alapvetően szintén nem offenzív, hanem egy stabil védekezésből indul ki, akkor bárki találhat gólt. És ha ez előbb sikerül a sógoroknak, azzal nagyon megnehezíthetik az eddig egyébként tökéletesen játszó olaszok dolgot – tette hozzá Kemény Dénes. Az InfoRádió Eb-szakértője szerint a Wales–Dánia összecsapás érdekes lesz. Mint mondta, előbbi válogatott – hasonlóan a skótokhoz – játékát nem érzi igazán racionálisnak, inkább a szívük viszi őket előre, szemben a dánokkal, akiknek a kvalitásában egy góllal többet érez és 60-70 százalékkal nagyobb esélyt a győzelemre. „De egy angolszász, egy brit csapattal szemben soha nem lehet biztosra menni.”

A nyolcaddöntő nyitómérkőzését tehát érdesebbnek, a másikat taktikusabbnak várja.

Kemény Dénes a vasárnap 18 órakor kezdődő Hollandia–Csehország esélyeseként előbbi együttest látja, emlékeztetve, hogy a holland csapat a klasszikus Cruijff időből ismert nyílt sisakos, fizikai állapotra fölépített támadó játékot játssza, ami egyben nagyon szórakoztató, ezért ez egy kiváló találkozónak ígérkezik. „Persze ezzel az is jár, hogy kaphatnak is gólt, gólokat, mert azért a cseh csapatban is van kvalitás.” A 21 órakor kezdődő belga–portugál mérkőzést pedig abból a szempontból tartja „csemegének”, hogy tele lesz a játéktér nagyon jó, minőségi játékosokkal. Ennek ellenére nem tartja kizárnak, hogy „belecsúszhatunk” egy gyengébb meccsbe, hiszen akkor már a tét, hogy szerinte senki nem fog „110 százalékon pörögve” támadni, inkább a biztonságos játékra fognak menni.

„Régi megfigyelésem, hogy amikor egy meccs nem szórakoztató, arra azt mondják, hogy nagyon taktikus”

– fogalmazott.

A góllövőlistát 5 találattal vezető Cristiano Ronaldóval kapcsolatban Kemény Dénes kiemelte: egy borzasztóan gólérzékeny játékosról van szó, aki továbbra is szeretne újabb és újabb találatokat szerezni, azonban ezt már nem önzőséggel teszi. Csak egyszerűen nagyon koncentrál arra, hogy ha lehet, akkor gólhelyzetbe kerüljön és azt kihasználja. A portugál klasszis fizikai állapotát illetően emlékeztetett, Ronaldo nem sajnálva a pénzt, sokat invesztál abba, hogy jó formában legyen, amiért

le a kalappal előtte!

Az pedig, hogy a góljai egy részét tizenegyesből rúgta, annál is inkább becsülendő, hogy a mostani Eb-n már több mint 5 büntetőrúgást vétettek a csapatok, vagyis úgy tűnik, az sem egyszerű feladat, Ronaldo viszont elég stabil ebben.

