A spanyolok megtáltosodtak, Lewandowski egyedül kevés volt

A szentpétervári mérkőzés 82. másodpercében megszületett már a svédek gólja, Emil Forsberg, az RB Leipzig csatára másodszor volt eredményes a tornán. A svéd játékosnál csak egy futballista, 2004-ben az orosz Dmitrij Kiricsenko szerzett gyorsabban gólt Eb-mérkőzésen.

A lengyeleknek percekbe telt, ameddig összeszedték magukat, de aztán szinte végigtámadták az első félidőt. Veszélyeztettek távoli lövéssel (Olsen bravúrral védett), sőt előtte Robert Lewandowski egy akción belül kétszer, előbb hat, majd négy lépésről is a lécre fejelt.

A második félidőben a svédek jobban ambicionálták a támadásokat, de továbbra is a lengyelek birtokolták a labdát, s lőttek többet kapura. Ám közben Forsberg újabb gólt szerzett – immár ő is háromgólos a tornán –, s a mérkőzés eldőlni látszott. Egészen addig, ameddig Lewandowski gyönyörű gólja újra szorossá nem tette a mérkőzést. Sőt, a Bayern München csillaga ki is egyenlített. Ám győzniük kellett volna, mentek előre, de a hajrában Claesson újabb gólt lőtt a svédeknek, Svédország–Lengyelország 3-2. Paulo Sousa téli kinevezése óta mindössze egy mérkőzést nyertek meg, azt is Andorra ellen. A lengyel Robert Lewandowski belövi a második gólt a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság E csoportjának harmadik fordulójában játszott Svédország-Lengyelország mérkőzésen Szentpéterváron 2021. június 23-án. MTI/EPA pool/Makszim Semetov

Sevillában a szlovákok ellen a spanyolok a mérkőzés elején kihagytak egy büntetőt Alvaro Morata révén, de utána egy nagyon szerencsés öngóllal (Dúbravka kapus hibájából) mégis vezetéshez jutottak. (Luis Enrique válogatottja a legutóbbi öt tizenegyeséből egyet sem tudott értékesíteni.)

A játékrész végén Gerard Moreno labdáját Aymeric Laporte, a Manchester City védője a kapuba fejelte, s ezzel a spanyolok megnyugtató előnybe kerültek. Az 56. percben Sarabia gólja a spanyoloknak már csak még szebbé tette a győzelmet, s még utána következett Ferran Torres találata és Kucka öngólja.

Ez már a második mérkőzés az Eb-n, amelyen két öngól sújtja az egyik csapatot, a másik a Németország–Portugália összecsapás volt.

A svédek csoportelsőként, a spanyolok csoportmásodikként jutottak tovább, a szlovákok és a lengyelek kiestek.

Az E csoport eredményei és végeredménye

1. forduló (június 14.):

Szlovákia-Lengyelország 2-1 (1-0)

Spanyolország-Svédország 0-0

2. forduló (június 18-19.):

Spanyolország-Lengyelország 1-1 (1-0)

Svédország-Szlovákia 1-0 (0-0)

3. forduló (június 23.):

Szlovákia-Spanyolország 0-5 (0-2)

Svédország-Lengyelország 3-2 (1-0)

A csoport végeredménye

1. (és továbbjutott) Svédország 7 pont

2. (és továbbjutott) Spanyolország 5 pont

3. Szlovákia 3 pont

4. Lengyelország 1 pont

