Hét éve nem kaptak ki a franciák nagy tornán a rendes játékidőben

A játékosként 103-szoros válogatott, klubsikerei mellett világ- és Európa-bajnok középpályás – aki egyébként éppen úgy az FC Nantes nevelése, mint a magyar válogatott Loic Nego – 2012. augusztus 15-én irányította először a válogatottat, az ukrán-lengyel közös rendezésű torna után váltotta egykori játékostársát, Laurent Blanc-t a Kékek élén. Le Havre-ban, az uruguayi válogatott elleni barátságos mérkőzésen mutatkozott be új szerepkörében, mostani kerettagjai közül Hugo Lloris védett, Steve Mandanda volt a cserekapus, s szerepelt a kezdő csapatban Karim Benzema és Olivier Giroud is.

Az immár 126-szoros válogatott csapatkapitány, Hugo Lloris a Deschamps-éra eddigi 114 mérkőzéséből 88 mérkőzésen védett. Az 1998. decemberi Kylian Mbappé tizenhárom éves volt mindössze, amikor Deschamps már szövetségi kapitányként meccselt.

A franciák természetesen minden nagy tornára eljutottak, amelyiken csak indultak azóta, 2014-ben, a brazíliai világbajnokságon kaptak ki egyedül a rendes játékidőben, mégpedig a negyeddöntőben, a későbbi világbajnok németektől. Mats Hummels szerezte a Nationalelf gólját, a védő kedden a saját kapujába talált be, ezzel nyertek Münchenben, első 2021-es Eb-csoportmeccsükön a franciák Joachim Löw együttese ellen.

Az alapcsapatot tekintve Antoine Griezmann a legtöbbszörös válogatott mezőnyjátékos, 93. alkalommal játszik majd a Kékeknél. Sorozatban ötvenedik mérkőzése következik, azaz 2017 augusztusa óta egyetlen mérkőzésről sem hiányzott. 2014. március 5-i bemutatkozása óta mindössze négy mérkőzésről hiányzott.

A franciák egyik nagy ereje az állandóság, a Lloris (126 válogatottság), Varane (76), Pogba (81), Griezmann (92) tengely, de jellemző az is, hogy a németek elleni keddi kezdő tizenegyből (Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez – Kanté, Pogba, Rabiot – Griezmann – Benzema, Mbappé) mindössze Kimpembe és Rabiot nem jutott még el a harmincötödik válogatottságáig, a többiek évek óta állandó szereplői a keretnek.

Karim Benzemát kivéve, aki 2007-ben mutatkozott be a válogatottban, 2015-ig alapembernek számított, majd Mathieu Valbuena ügyében vélt érintettsége miatt Deschmps kizárta a válogatottból, sőt aztán „örökre” össze is veszett a Real Madrid középcsatára és a kapitány. Benzema kitűnő formája miatt, némi szelíd szövetségi nyomásnak is engedve Deschamps a torna előtt visszahívta, megfogalmazva, nem az számít, hogy ő magánemberként mit gondol, hanem az, hogy Benzema erőssége lehet Franciaországnak, a francia válogatottnak.

