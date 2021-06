Komoly pletyka: a spanyol bajnok rekordáron viheti el az Eb-ről Szalai Attilát

Sajtóinformációk szerint Szalai Attila miatt a friss spanyol bajnok Atlético Madrid megfigyelőt küldött a magyar-portugál Eb-csoportmérkőzésre. A török Fenerbahce 23 éves védőjátékosával kapcsolatban már a török és a spanyol média is pletykálkodik, a Mundo Deportivo és a Sabah is ír a kapcsolatfelvételről.

A Csakfoci cikkében az szerepel, hogy a figyelemre méltó érdeklődés mellett Angliából is lehetnek kérők, a Leicester City és a West Ham ügynöke is figyeli most Szalai Attila játékát, de a Newcastle United sem szívesen maradna le róla.

Az ára 23 millió euró lehetne (rekord), viszont Szalai a Fenerbahcénak is fontos, fél év alatt 21 mérkőzésen lépett pályára, 3 gólt is szerzett, és bronzérmes lett a Süperligben az isztambuliakkal.

