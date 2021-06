Siklóernyős greenpeace-es zavarta meg a müncheni meccset – fotók, videó

Közvetlenül a labdarúgó Európa-bajnokság első csoportkörét záró francia–német meccs előtt egy Greenpeace-aktivista siklóernyővel a stadionba repült, és ereszkedés közben többeket is megsebesített – írja a The Guardian alapján a hvg.hu.

A lap egy Twitteren terjedő videót is mutatott cikkében, ezen az látható, hogy az aktivista nagy sebességgel ereszkedik, a szurkolókhoz igen közel, majd a pályára esik. Itt még nem esett baja senkinek (Leonhard Simon/Getty Images)

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közlése szerint a "meggondolatlan és veszélyes" mutatvány miatt többek kórházban kötöttek ki, de azt nem részletezik, pontosan hány embert kellett ellátni. A testület hozzátette, hogy az incidens miatt megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket.

A Greenpeace németországi Twitter-fiókján időközben megjelent egy közlemény, melyben arról írtak, hogy az akció a benzin- és dízelüzemű autók, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen elleni tiltakozás volt.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9