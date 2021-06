Magyar-portugál: futballünnepre készül több tízezer magyar

Sima 3-0 lesz, Ronaldo góljaival, majd meglátod – vágja rá kérdésemre magabiztosan egy Lisszabonból érkezett drukker, amikor a Keleti pályaudvar környékén összefutunk. Négyen jöttek Budapestre, egyelőre jól érzik magukat, de hangulatukon sokat dobna a keddi esti eredmény is, teszi hozzá. A zöldbe öltözött vendégeket néhány szúrós tekintet fogadja a magyarok szurkolók részéről, de ez a kivétel, alapvetően minden békés a Puskás Aréna környékén. A két válogatott drukkerei egymásra találtak, sorra készültek a közös képek, valaki még Ronaldo papírmasé figurájával is büszkén pózolt.

Igazi fesztiválhangulat honolt az utcákon és a kerítésen belül: jól fogynak a csapatbuzdító kellékek, felzúgnak a rigmusok és természetesen csúszik a sör. A beléptetés zökkenőmentes, nem ilyen sorokhoz vannak szokva a meccsre járó magyarok – igaz, ezen sokat segít, hogy rengeteg bejáraton meg lehet közelíteni a stadiont, és az önkéntesek kedvesen és türelmesen irányítják az embereket, és igyekeznek válaszolni minden kérdésre.

A kerítésen belülre érve is csak mosolygós, bizakodó arcokat látni, legyen szó bármelyik csapat szurkolójáról. Mindenki megcsodálja a monumentális stadiont, amelyről kedden szinte minden szögből készült kép. A magyar csapat üres buszának látványa is nagy ujjongást vált ki a drukkerekből.

A sörre kell a legtöbbet várni, de itt is türelmes mindenki, és már megy a találgatás, hogy ki is kerülhet a magyar kezdőcsapatba. „Felhívjam Rossit, és megkérdezzem?” – harsogja egy már nem szomjas drukker. A döntetlen a legrosszabb eredmény, amire a megkérdezettek számítanak, nem meglepő módon. Hiszen mikor ne legyen magabiztos a magyar szurkoló, ha nem most, egy 11 meccses győzelmi szériában.

Aztán ahogy egy órával a kezdés előtt kifutnak a két csapat játékosai a Puskás Aréna gyepére, még fokozódik a hangulat, a B-közép már ekkor kitesz magáért, még a portugálok is elismerően tekintenek ki a lelátóra.

Egy évvel, de akár még csak néhány héttel ezelőtt is elképzelhetetlennek tűnt, hogy több tízezer ember együtt legyen egy futballstadionban Budapesten, ezt pedig most mindenki, futballistától a nézőkig értékeli, és igyekszik így, igazi ünnepként megélni. Ezért maradhat felejthetetlen az első budapesti Eb-meccs, bármi is lesz a végeredmény.

Nyitókép: Infostart/Kaposi Dávid