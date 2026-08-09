Szervkereskedőknek nézték a mentősöket, lincselésre készült a tömeg

A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették, és többen rátámadtak.

A mentőorvos szerint csak azért úszták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet és a másik irányba elmenekülni. Miután megérkeztek a dési kórházba, a jármű vezetője maga is műtőbe került, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját.

Mi történt?

A mentősök beszámolója szerint a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal filmezték az autót, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől próbáltak érdeklődni.

A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefügésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj a fost #atacat cu bâte, topoare şi pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de #îngrijiri #medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur, şoferul autospecialei fiind rănit grav. (3/10) pic.twitter.com/wg16YQT5jT — Radio Romania International (@RRInternational) August 9, 2026

A bukaresti belügyminisztérium vasárnap újabb cáfolatot tett közzé Facebook-oldalán, a bejegyzést három, "fekete mentővel" riogató, rémhírterjesztő TikTok-bejegyzés képernyőmentésével illusztrálva. A tárca szerint a pánikkeltésre használt "figyelmeztető" fotókat manipulálták vagy mesterséges intelligenciával hozták létre.

"Romániában valójában soha nem jegyeztek fel olyan esetet, amelynél emberrablásra mentőautót használtak volna.

Ezekben a járművekben olyan emberek dolgoznak, akik emberéleteket mentenek. A félretájékoztatás nemcsak pánikot kelt, hanem veszélybe sodorhatja azokat, akik segíteni jönnek. Ne terjessz rémhíreket, ellenőrizd, mielőtt elhiszed!" - olvasható a román belügyminisztérium felhívásában.