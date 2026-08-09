ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.6
usd:
314.64
bux:
148632.55
2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

Szervkereskedőknek nézték a mentősöket, lincselésre készült a tömeg

Infostart / MTI

Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) feldühödött falusiak egy mentőautóra az úgynevezett "fekete mentőről" szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a jármű vezetőjének - közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium.

A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették, és többen rátámadtak.

A mentőorvos szerint csak azért úszták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet és a másik irányba elmenekülni. Miután megérkeztek a dési kórházba, a jármű vezetője maga is műtőbe került, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját.

Mi történt?

A mentősök beszámolója szerint a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal filmezték az autót, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől próbáltak érdeklődni.

A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefügésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket.

A bukaresti belügyminisztérium vasárnap újabb cáfolatot tett közzé Facebook-oldalán, a bejegyzést három, "fekete mentővel" riogató, rémhírterjesztő TikTok-bejegyzés képernyőmentésével illusztrálva. A tárca szerint a pánikkeltésre használt "figyelmeztető" fotókat manipulálták vagy mesterséges intelligenciával hozták létre.

"Romániában valójában soha nem jegyeztek fel olyan esetet, amelynél emberrablásra mentőautót használtak volna.

Ezekben a járművekben olyan emberek dolgoznak, akik emberéleteket mentenek. A félretájékoztatás nemcsak pánikot kelt, hanem veszélybe sodorhatja azokat, akik segíteni jönnek. Ne terjessz rémhíreket, ellenőrizd, mielőtt elhiszed!" - olvasható a román belügyminisztérium felhívásában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szervkereskedőknek nézték a mentősöket, lincselésre készült a tömeg

románia

szervkereskedelem

lincselés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nagyobb az AfD árnyéka – szakértő a német belpolitikai „válságról”

Egyre nagyobb az AfD árnyéka – szakértő a német belpolitikai „válságról”
A CDU/CSU Bundestag-frakcióvezető meggondolatlan lépése miatt kénytelen volt átalakítani a szövetségi kormányát Friedrich Merz kancellár. Közben az őszi tartományi parlamenti választások előtt nő az AfD előnye a kormánypárttal szemben. A németországi belpolitikai helyzetről beszélt a Mathias Corvinus Collegium Magyar Német Intézetének kutatási vezetője, Dobrowiecki Péter az InfoRádióban.
Baka András: A kétharmados többség sem jogosít fel mindenre

Baka András: A kétharmados többség sem jogosít fel mindenre

Baka András, a Tisza Párt köztársaságielnök-jelöltje korábbi nyilatkozataiban még a ciklusokon átívelő mandátumok és a hatalommegosztás védelmének fontosságát hangsúlyozta, ám a kormánypárti bírálatok szerint most mégis asszisztál a Sulyok Tamás mandátumának megszüntetéséhez vezető alkotmánymódosításhoz.
 

Baka András nevével poénkodva szólt be a Fidesznek Magyar Péter

Minden út Sólyom Lászlóhoz vezet a Tisza Pártnál

VIDEÓ
Most már mindig 40 fokos nyaraink lesznek? Lakatos Mónika, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Virtuális tesztelés - szimulációk. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Koós Gábor
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.10. hétfő, 18:00
Bíró Tibor
egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megnyitják a vasútmodernizációs pénzcsapot, még augusztusban meghallgatják az NVVH vezetőjelöltjeit

Tisza-kormány: megnyitják a vasútmodernizációs pénzcsapot, még augusztusban meghallgatják az NVVH vezetőjelöltjeit

Hivatalosan is elindulhatnak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv európai uniós társfinanszírozású projektjei, miután megjelent a Magyar Közlönyben a kormányhatározat az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz felülvizsgálatáról. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének és négy alelnökének pozíciójára augusztus 16-ig lehet pályázni, a hónap végéig pedig meg is hallgatják őket és döntés is születhet a kilétükről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Máris indul a 2026-os úszó-Eb: huszonegy magyarnak szurkolhatunk, mutatjuk a programot!

Máris indul a 2026-os úszó-Eb: huszonegy magyarnak szurkolhatunk, mutatjuk a programot!

Augusztus 10-én, hétfőn veszi kezdetét a párizsi nagymedencés úszó-Európa-bajnokság: a kontinensviadalon huszonegy fős magyar válogatott lesz jelen a medencés számokban.

BBC
Business Sport Travel Science
Suspected crime boss Daniel Kinahan appears in court after extradition

Suspected crime boss Daniel Kinahan appears in court after extradition

The Irish Prison Service bought a bulletproof and bombproof van to transport the 49-year-old to court after his extradition from Dubai.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 9. 21:48
Izrael egyelőre nem vonul ki
2026. augusztus 9. 21:12
Majdnem a medve nyert Szlovákiában
×
×