Vízilabda-kapitány: vb-t akarunk nyerni, de...

A szakember korábban jelezte, hogy a februári és a tervezett márciusi összetartások során továbbra is az építkezésen van a hangsúly, az elsődleges cél pedig a 2028-as Los Angeles-i olimpián aranyéremre esélyes együttes kialakítása.

"Reálisnak kell maradnunk, mivel ha a válogatottat nézzük, akkor időben még a következő olimpia is nagyon közel van. Négy vagy öt felkészülési időszak lesz addig, ami durván négy-öt hét, időben ez sokkal több, de valójában ennyi választ el most minket" - mondta az M1 aktuális csatornának Varga Zsolt, majd kiemelte, a klubok munkája és a játékosok fejlődésének nyomon követése is nagyon fontos lesz.

"Perspektívába kell helyezni a következő időszakot. Most, ebben a pillanatban rendkívül nehéz megmondani vagy százalékosítani, hogy hol tartunk, még akkor is, ha jól játszunk a világkupán. Ez egyáltalán nem biztosíték arra, sőt a mögöttünk lévő világkupa forduló sem, hogy a következő időszakban is ilyen jól megy majd a játék. Ezzel a lelkesedéssel, hozzáállással és tűzzel kell végigmennünk, emellett meg kell próbálnunk minél kevesebb hibát elkövetni és minél jobban kiiktatni az ellenfeleink taktikailag is fontos pontjait. A fejlődés szempontjából nagyon fontos azt látni, hogy megvan a végcél, mindent megteszünk azért, hogy megnyerjük a világkupát és a nyári világbajnokságot is, de utána a megfelelő perspektívába kell helyezni az eredményeket" - hangsúlyozta a szövetségi kapitány.

A legfiatalabb kerettag, Lugosi Csongor szerint az egyszerű és biztonságos elemek gyakorlása jellemzi az edzéseiket a mostani kétnapos összetartáson, mert a világversenyek is azt bizonyítják, hogy ezek ellen nagyon nehéz a riválisoknak játszani. Saját szerepéről és a center posztról úgy fogalmazott, hogy a "szürke melóról szól", ugyanakkor igyekszik a lehető legtöbbet nyújtani és kiérdemelni a játékostársai, valamint a szakmai stáb bizalmát.

"Fontos a fizikum, és célom, hogy utolérjem a többieket, vagy akár még erősebb is lehessek, de ehhez idő kell. Addig szemtelen labdaszerzésekből, illetve a lehető legnagyobb erőbefektetésből és szorgalommal kell megoldanom a dolgokat" - fogalmazott Lugosi, akinek már az is hatalmas megtiszteltetés lenne, ha a keretszűkítéseket "túlélné", és ott lehetne a vk-döntőn. Egyúttal bizakodóan nyilatkozott a csapat jövőbeli teljesítményével kapcsolatban.

"Az olimpia a cél, azon belül pedig az arany, szerintem nem is lehet ehhez másképp hozzáállni. Az, hogy a csapat hogyan fog teljesíteni, nyilván a beletett munkától függ majd, de én úgy gondolom, azzal a tűzzel és elánnal, ami mindenkiben lobog, nem lehet kérdés, hogy folyamatosan a legjobb négy helyezés legyen az elvárás, és aztán csak egyre jobbnak kell lennünk" - mondta.

A válogatott legközelebb április 11-13-án játszik Podgoricában, a világkupa szuperdöntőjében.