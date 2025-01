Imre Bence: a magyar válogatott lehet a kézilabda-vb meglepetéscsapata

Már zajlik a férfi kézilabda-válogatott felkészülése a januári világbajnokságra. A keret tagjai Chema Rodríguez szövetségi kapitány vezetésével fizikai tréningeken vesznek részt, és gyakorolják a taktikai variációkat. Imre Bence, a válogatott szélsője kiemelte, hogy szeretnének negyeddöntőbe jutni, amelyhez jó eredményeket kell elérni a csoportkörben.

"Mindenki nagyon nagy örömmel jött, még ha egy kicsit azért még macskásabbak is voltak az első edzésen a lábak, és tényleg mindenki készen áll arra, hogy jó eredményt érjünk el a világbajnokságon" – mondta az InfoRádióban az őszi szezont már a német Kielben töltő kézilabdázó. Arról számolt be, hogy egyre jobb formába került Németországban, és mostanra megszokta az ottani feszített tempót, és az edzője bizalmát is élvezi.

"Nagyon jól éreztem magam a Ferencvárosnál, de eljött a váltás ideje, és nagyon boldogan igazoltam külföldre, és egyre jobban érzem magam. Az elején volt egy kis honvágy, nem tagadom, de most már szinte ez is kezd elmúlni teljesen" – beszélt az érzéseiről Imre Bence, és hozzátette, közben fizikailag és mentálisan is megerősödött,

Legközelebb a január 14-én kezdődő világbajnokságon bizonyíthat, amelyen Horvátország, Dánia és Norvégia lesz a házigazda. A magyar válogatott Észak-Macedónia ellen kezd, a jobbszélsőnek jók a megérzései, az előző Eb-n és vb-n is a legjobb nyolc közé jutott a válogatott, ott volt az olimpia 12-es mezőnyében is, így ehhez méltó szereplést vár. Sőt mivel a riválisok többsége a párizsi játékok után kicserélődik, míg a magyar csapat alig változott, így akár még nagyobb célokat is kitűzhetnek magunknak Imre Bence szerint.

"Ez nem azt jelenti, hogy most mi eldöntöttük, hogy mi vagyunk a legesélyesebb csapat, és meg akarjuk nyerni. Szeretnénk minél jobb helyezést elérni, egyelőre az első meccsre koncentrálunk. Nagyon sok hasonló csapat van, mint mi. Nagyon kiegyenlített a mezőny, évről évre egyre több jobb csapat van, bízom benne, hogy mi leszünk az egyik olyan meglepetéscsapat, amely odaérhet a végelszámolásnál" – mondta.

Imre Bence tudja, ő már nem lesz meglepetésember, mint a tavalyi Európa-bajnokságon, készülnek belőle az ellenfelek, de erre motiváló kihívásként tekint, és próbál a csapatnak minél többet segíteni.

A magyar válogatott január 15-én Észak Macedónia ellen kezdi a vb-t, majd jön Guinea és végül Hollandia. A csoportból három csapat is továbbjut a középdöntőbe, így ez kötelező feladat, majd következhet Ausztria, Katar és Franciaország. Imre Bence szerint jó a sorsolás, és csak Franciaország az egyetlen kiemelkedő rivális, a többiek ellen nem esélytelen a győzelemre a magyar válogatott.