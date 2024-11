Az újpesti klubikon fia iránt érdeklődnek a Premier League-ből

Az angol élvonalban szereplő Brentford labdarúgócsapata felvette a kapcsolatot a Fehérvár FC vezetőségével Kovács Patrik lehetséges átigazolásának ügyében – írja a magyarnemzet.hu az olasz transzferguru, Fabrizio Romano értesülésére hivatkozva.

Az átigazolási ügyekben jól tájékozott Fabrizio Romano szerint a londoni klub hosszú távú befektetésként tekint a 17 éves csatárra, akire állítólag más külföldi csapatok is szemet vetettek az utóbbi időben. Kovács Patrik a Vasasban nevelkedett, majd 2024 januárjában Fehérvárra szerződött. Azóta 14 tétmérkőzésen lépett pályára, és három gólt szerzett.

?⚪️?? Excl: Brentford are in talks to sign 2007 born striker Patrik Kovacs from Ferenvar.



Hungarian talent considered one for the future as Brentford are on it with more clubs also keen. pic.twitter.com/zVWAbhUzBY