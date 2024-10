"Kitett mindenki mindent a pályára, kompakt a csapat" - Így látták a főszereplők a boszniai győzelmet

A mérkőzés jelentős részében jó, helyenként kiváló játékával a magyar labdarúgó-válogatott idegenben 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát a vb-selejtezők előszobájának tekinthető Nemzetek Ligájában, üldözőbe véve ezzel a csoportban Németország mögött második helyen álló Hollandiát, jó eséllyel - újra - bebiztosítva az A-divízióban maradását az NL-ben.

A meccs után az ezt közvetítő M4 Sport értékelésre kérte a főszereplőket.

Szoboszlai Dominik (csapatkapitány, mindkét gól szerzője): - Védekezem, támadok, mindkét szerepben tökéletesen érzem magam. A tizenegyesnél hezitáltam, hogy hová rúgjam, végül nem változtattam. Kemény mérkőzés volt, örülök, hogy mindenki így teljesített, párharcokat nyertünk, ha nem, kisegítettük egymást. Ott volt a fejben, hogy hogy áll a csoport, de azért mindig meccsről meccsre koncentrálunk, az volt bennünk, hogy a Hollandia elleni 1-1-et koronázzuk meg egy itteni győzelemmel.

Nagy Zsolt (gólpassz, kiharcolt büntető): - Nehezen kezdtük a mérkőzést, átadtuk a területeket, de nagyon jókor jött a gól, átfordult a mérkőzés a mi oldalunkra, aztán jól jöttünk ki a második félidőre is, és jókor jött a tizenegyes is. Kitett mindenki mindent a pályára. A pálya nem volt annyira alkalmas a játékra, mint otthon, de tudtuk, hogy kemény mérkőzésünk lesz ez. Úgy érzem, nagyon nagy tétje volt a meccsnek, elindultunk egy szép úton, egységesek vagyunk, kompakt a csapat.

Nikitscher Tamás (középpályás): - Minden válogatott meccset a szívembe zárok, nekem ez volt az első győzelmem, úgyhogy ezt különösen is. Az volt a kérés, hogy minél több párharcot nyerjünk meg, ilyenből lőttük az első gólt is. Mindenhol az számít, hogy csapatként hogy tudunk működni. Itt jó az összhang, nem lesz gond ezzel a jövőben sem. A szurkolók elképesztőek voltak, nagyon hálásak vagyunk nekik, a tévé előtt ülőknek is köszönjük.

Dibusz Dénes (kapus): - Egyrészt a mérkőzés eleje volt kritikus, szerencsére átvészeltük az első 4-5 percet, ott tudták tartani a labdát a védőharmadunkban. Aztán szerencsére sikerült megszerezni a vezetést még az első félidőben, a másodikban pedig a meccs természetes lélektana ellenére még egyszer betalálni. Onnantól a hátra lévő 40 perc arról szólt, hogy stabilan, egymáshoz közel helyezkedve védjük a kapunkat. Az történt és úgy, ahogy szerettük volna. A labda néha furán pattant, de ilyenkor alkalmazkodni kell a körülményekhez, a bosnyákok a magas csatáraikat próbálták játékba hozni, jól kezeltük a helyzeteiket. Amikor náluk maradt a labda, akkor tudtak lőni vagy bejátszani a labdát a védők közé.

Marco Rossi (szövetségi kapitány): - Amikor ilyen stadionban, ilyen ellenfél, ilyen pálya ellen kell játszani, nem könnyű, Németország ellen sem volt az. Tudtuk, hogyan fognak kezdenek, az első 10 percet eléggé megszenvedtük. Lassacskán megérkeztünk a mérkőzésbe, akcióink is kialakultak, és annak köszönhetően, hogy sokszor Varga Barnabást vagy Sallai Rolandot próbáltuk megjátszani, helyzeteink is voltak. Ezekből kell többet kihasználni. A gólunk és a második félidőben jött tizenegyesünk is jókor jött. A csapat visszatért, a csapatszellem ismét a régi. Ez a fontos egy ilyen csapatnak, mint amilyen mi vagyunk, minden labdáért küzdünk, futunk, ha néha a balszerencse is ránk köszönt.

Kértük a srácokat, hogy direktebben játszanak, gyorsuljanak fel, és amikor van lehetőség, a pálya utolsó negyedében lőjünk, mert nem szeretnék kontrát látni az ellenféltől.

Így lőttük a gólt is az első félidőben. Összességében tehát elégedett vagyok. Az átfogó célunk felé nagy lépést tettünk, hogy az A-ligában maradjunk. Most már megvan a lehetőségünk, hogy rájátszásba jussunk az A-ligából, de Németország és Hollandia áll előttünk, nehéz elképzelni azért, hogy második helyen végezzünk, de matematikailag nem kizárt. Hollandia ellen idegenben azért nehéz lesz, úgy kell tennünk, mint eddig, két lábbal a földön kell járnunk. Három jó mérkőzés áll mögöttünk, persze otthon Bosznia ellen is győzhettünk volna, de az eddigieket megkoronázta ez a győzelem.