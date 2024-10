Golovin Vlagyimir: a nagy csapatok meccsein nincs elég magyar játékperc

Véget ért a magyar női kézilabda-válogatott olimpiai szereplésének kielemzése, és Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány úgy értékeli, minden mutató arról árulkodik, hogy a csapat fejlődött.

"Hullámzó volt az egész olimpia. Voltak jó és kevésbé jó meccseink, de az olimpia után és most is úgy látom, az eredményeket csapatként értük el, fontos volt a fizikális és a mentális alap is. Lehet fejlődni védekezésben, támadásban is, bízom benne, hogy ez a következő világversenyen látszani fog" – mondta a szakvezető.

A csapat túl van egy egyhetes edzőtáboron és két edzőmérkőzésen Románia ellen, úgy látja, a pozitívumok maradtak meg a csapatban, egy-egy eredmény miatt "éjfélig lehet örülni vagy bánkódni", utána jön a következő feladat, a sport ilyen.

"Nem éreztem, hogy túl sok maradt volna a svédek elleni drámai olimpiai végjátékból, a játékosok most már a részben hazai rendezésű Eb által motiváltak, legfeljebb egy kicsit újra kell ismerkedni, de ez a szakmai stábnak is feladat, hisz rövid idő alatt kell elérni az olimpia szintjére jutni, vagy még följebb – mondta Golovin Vlagyimir.

A két román meccs közül az egyik zárt kapus volt, emiatt valamennyire hangulattalan, "nem is működtek úgy a dolgok", vallotta be a kapitány. A másodikon is lehetett volna jobban teljesíteni – például védekezésben, de elöl is –, noha "a gólok száma tökéletes".

Most két, franciák elleni találkozó jön: Golovin mester számára egyértelmű, hogy bár nem ugyanaz a csapat lesz az ellenfél, mint amely az olimpián ezüstérmet szerzett, arra pont jó lesz, hogy a magyar csapat csiszolja a játékát.

"Mindenki négyéves ciklusban gondolkodik, sok csapat változtatni fog. A franciák minden összeállításban erősek, az ellenük játszott mérkőzések segítenek ahhoz, hogy csatlakozzunk az elithez" – mutatott rá.

A keretben az elmúlt egy évben nem sok változás volt, hisz Golovin hisz a rendszerben. "Érkezik a hazai rendezésű Eb, nem biztos, hogy most célszerű kísérletezni. Bízom benne, hogy sérülések nem fognak akadályozni senkit, és a legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani" – fogalmazott.

A játékosok bajnokságban és nemzetközi kupákban látható formájáról is beszélt.

"A forma egy dolog, a játékidő tényleg meghatározó. Szomorúvá tesz, hogy a nagy csapatok meccsein a végjátékban nincs elég magyar játékperc, hiszen akkor dőlnek el a meccsek. De bízom benne, hogy ennek csupán az az oka, hogy többen új csapatba igazoltak, és még nem mindenki illeszkedett be az új rendszerébe" – vetette fel.

A háttérben pedig már zajlik az Eb-ellenfelek feltérképezése, már mások is játszanak felkészülési mérkőzéseket; a svédeknél nagy kérdés, hogy kik lesznek keretben, "a többieknél ez mindegy". Másfél hónap van a rajtig, a szövetség fogja a célkitűzéseket meghatározni, arról is lehet szó, hogy érmet vár a vezetés.

A november 28-án kezdődő, részben magyarországi (részben svájci és osztrák rendezésű) Eb-n Magyarország csoportellenfele Svédország, Észak-Macedónia és Törökország lesz Debrecenben.