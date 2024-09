Következik Szoboszlai Dominik első BL-mérkőzése a Liverpoollal

Torinóban két olyan gárda csap össze, amely korábban megnyerte már a bajnokok tornáját, de az elmúlt időszakban távolabb (nem feltétlenül azonos távolságra) került az európai elittől. A Juve 2022–2023-ban nagyon rossz idényt zárt, ezért az előző kiírásban hiányzott a BL-mezőnyből, most ellenben visszatér. Thiago Motta játékosként a Barcelonával és az Interrel is megnyerte a BL-t – edzőként a kedd esti lesz az első szereplése. A nyáron került a Juvéhoz, de előző csapatával, a Bolognával is kiharcolta az indulást, így, ha nem vált klubot, akkor is ott lenne a mezőnyben. A Zebrák keretében 11 olyan futballista van, akinek nincsen még tapasztalata a „királykategóriában”.

A svájci Young Boys a mostanit is beleértve a legutóbbi négy BL-kiírásból háromszor is ott volt a főtáblán, 2021-ben éppen a Ferencváros legyőzésével lépte át az utolsó lépcsőfokot az odavezető úton. Ugyanakkor a főtáblán mindössze kétszer nyert, a Manchester United és a Crvena zvezda ellen, egyaránt Bernben. Most angol ellenfél az első, az abszolút BL-újonc Aston Villa.

A birminghami klub – 1982-ben a Bajnokcsapatok Európa-kupája győztese – 41 év után tér vissza az első számú európai klubkupa mezőnyébe. Egy nappal azt követően, hogy az 1982-es hősök egyik legjobbja, Gary Shaw 63 évesen elhunyt. Unai Emery, a Villa baszk menedzsere azt mondta, a csapat a legméltóbban egy győzelemmel tudna tisztelegni a legendás futballista emléke előtt.

Este négy meccs szerepel a programban: AC Milan–Liverpool FC, Real Madrid–VfB Stuttgart, Bayern München–Dinamo Zagreb és Sporting CP–Lille Olympique. Milanóban rossz hír fogadta a Vörösöket: egybehangzó sajtóbeszámolók szerint egyik szurkolójuk, egy 51 éves ír nemzetiségű fan közlekedési baleset áldozata lett, amikor át akart kelni az autópályán.

Arne Slot együttese kiválóan kezdte az idényt, de a hétvégi bajnokin vereséget szenvedett az Anfield Roadon a Nottingham Foresttől. A Vörösök számára (amúgy a Milan számára is) ez a párosítás egy klasszikus, e két csapat vívta a BL-döntőt 2005-ben és 2007-ben. Előbb a Liverpool nyert, 0-3-ról kiegyenlítve, tizenegyespárbajban, majd a Milan.

Ott van a keretben az olasz futballt kiválóan ismerő Federico Chiesa, akit augusztus végén szerzett meg a Liverpool a Juventustól, Arne Slot szerint nincs még olyan állapotban, hogy 90 percet játsszon, azt azonban nem zárta ki, hogy az olasz válogatott csatár bemutatkozzon új csapatában, éppen Itáliában.

Szoboszlai Dominik várhatóan a kezdő tizenegyben kap majd helyet.

Öt éve, 2019-ben éppen ezen a napon játszotta első BL-mérkőzését, az RB Salzburg színeiben. Immár harmadik klubjával játszik a királykategóriában.

A Real Madrid nincs meggyőző formában, de két döntetlentől eltekintve nyereget. Az előző, megnyert BL-idényben Carlo Ancelotti és csapata – BL-rekordot írva – négy (!) Bundesliga-csapattal is találkozott, az Union Berlinnel, az RB Leipziggel, a Bayern Münchennel és a Borussia Dortmunddal. A hét mérkőzésből egyet sem veszített el.

Igaz, a Bayernt csak nagyon nehezen gyűrte le a Bernabéuban, a 88. percben még kiesésre állt a bajorok ellen, aztán Joselu szerzett két gólt. A német rekorderbajnokra most várhatóan könnyebb feladat vár, a Dinamo Zagreb ellen lép pályára.