Teljesülhet a nagy álom: LeBron James egy csapatban játszhat a fiával az NBA-ben

Megvalósulhat az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legeredményesebb pontszerzőjének, LeBron Jamesnek az egyik legnagyobb álma: akár egy csapatban is szerepelhet a fiával, miután a Los Angeles Lakers a liga amatőr játékosbörzéjén megszerezte a 19 éves Bronny James játékjogát.

A Lakers a draft 55. helyén szerezte meg Bronny Jamest, aki ha bekerül a 17-szeres NBA-győztes keretébe, teljesítheti édesapja vágyát, amennyiben utóbbi marad az aranysárga-liláknál. LeBron James ugyanis a jövő héttől akár szabadügynök is lehet, ha nem tud megállapodni csapatával a közös folytatásról, tehát még arra is van némi esély, hogy minden idők legeredményesebb NBA-játékosa távozik a Lakerstől.

