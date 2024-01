Súlyos döntést hozott a jövőjéről Jürgen Klopp – Szoboszlai sem örülhet

A Premier League-ben szereplő Liverpool hivatalos X-oldalán megjelent videóban jelentette be Jürgen Klopp, a csapat vezetőedzője, hogy a jelenleg zajló évad végén távozik a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató hatszoros BL/BEK-győztestől.

"Az idény végeztével távozok a klubtól. Megértem, hogy ez sokaknak sokkot fog okozni így első hallásra, de meg tudom magyarázni, legalábbis megpróbálom megmagyarázni. Mindent szeretek ezzel a klubbal, a várossal és a szurkolókkal kapcsolatban. Ennek tudatában a döntésem azt mutatja, hogy meggyőződtem a lépésem helyességéről. A helyzet az, hogy kezdek kifogyni az energiából. Félreértés ne essék, most még teljesen jól vagyok, de már egy jó ideje tudom, hogy előbb-utóbb ezt be kell majd jelentenem. Szóval most még jól vagyok, de azt is tudom, hogy ezt a munkát nem tudom vég nélkül megismételni. Az együtt töltött idő, az együtt átélt élmények és sikerek, illetve az irányotokban érzett tisztelet és szeretet tükrében a legkevesebb, amivel tartozom nektek, az maga az igazság” – mondta a videóban a német szakember.

Klopp 2015 óta irányította a Liverpoolt, és hosszú szünet után angiol bajnokságot és Bajnokok Ligáját is nyert a patinás klubbal. A döntés érzékenyen érintheti Szoboszlai Dominikot is, hiszen többek között a német edző miatt is választotta a nyáron a Liverpoolt.

“Let’s squeeze everything out of this season and have another thing to smile about when we look back in the future.”



Jürgen’s important message to you.